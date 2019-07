Glandorf. Das unerwartete Votum der Jury entriss ihm einen spontanen Jubelschrei: Michael Biedendiek ist neuer Deutscher Meister der Ausrufergilde. Im ostfriesischen Sande-Neustadtgödens stellte er sich gemeinsam mit Antonius Recker dem ungewöhnlichen Wettkampf.

Seit bald 40 Jahren halten in Glandorf die „Kerls van’t Künnigen“ die Tradition lebendig: Nach alter Art stehen sie jeden Sonntag nach dem Hochamt auf der Treppe der St. Johannis-Kirche, um mit vernehmlicher Stimme das Neueste aus dem Ort bekanntzugeben. Neben Gründungsmitglied Antonius Recker und Michael Biedendiek sorgen Klaus Toppheide und Karl-Heinz Wördemann als Ausrufer dafür, dass die Glandorfer bestens informiert sind. Als passives Mitglied unterstützt Horst Henneke den kleinen, aber stimmgewaltigen Kündigungsverein.

„Wir sind weithin die einzigen, die klassisch ausrufen“, weiß Antonius Recker. Und diese Tatsache drang bis zum Präsidenten der Deutschen Ausrufergilde. Hinrich Janßen kontaktierte die Glandorfer und lud sie zur Deutschen Meisterschaft ein. Den Beitritt zur Gilde als Voraussetzung erfüllten die „Kerls“ gerne. Aber aktiv an der Meisterschaft teilnehmen? „Lieber erstmal als Zuschauer hinfahren“, dachten sich Recker und Biedendiek. Allerdings hatten sie nicht mit der Hartnäckigkeit des Gildepräsidenten gerechnet. Der überzeugte sie, den Schritt vor Jury und Publikum zu wagen.

Zweimal zwei Minuten

Fortan waren Textarbeit und Proben angesagt. Jeweils zwei Auftritt zu je exakt zwei Minuten wollen vorbereitet sein. Denn jede zeitliche Abweichung kostet wertvolle Punkte. Dazu müssen Inhalt, Ausdruck und Präsentation stimmen. Antonius Recker entschied sich für die Historie: „Mein Opa hat mir als Kind immer davon erzählt, wie 1884 das erste Fahrrad nach Glandorf kam.“ Und damit lieferte er auch gleich den Stoff für Reckers ersten, in plattdeutsch gehaltenen Vortrag. Über die Staurechte am Glaner Bach informierte er dann auf Hochdeutsch die vielen Gäste der Meisterschaft, die eingebunden war in ein farbenfrohes Fest zum Jubiläum des Dorfes.

Umfangreiche Recherche und diverse Telefonate verhalfen Michael Biedendiek zu aktuellen Informationen aus Sande. Doch ein im zeitlichen Umfang passender Text allein macht noch keinen guten Ausrufer. „Man muss laut und deutlich sprechen und an den richtigen Stellen betonen, sonst wirkt der Text monoton“, erklärt Biedendiek schmunzelnd. Der eine übte vor dem Spiegel, der andere frühmorgens im noch leeren Geschäft – immer mit Blick auf die Stoppuhr, die unerbittlich die Sekunden herunterzählte.

Mit Weste und Zylinder

Mit roter Weste, Zylinder und schwarzem Halstuch standen die beiden Wettkämpfer schließlich in Neustadtgödens auf der Bühne. Mit einem Jagdhorn kündigte Antonius Recker seinen Vortrag an, der ihm immerhin Platz sieben einbrachte. Eine Glocke nahm Michael Biedendiek zur Hand. Seine Nachrichten von der Grippewelle im Sander Chor, dem Besenwerfen und mehr kamen an: Gegen historisch bis fantasievoll gewandete Konkurrenz von Ausrufern aus ganz Deutschland holte er den Meistertitel.

Die Glandorfer – und mit ihnen alle Besucher der Herbstkirmes – können die „Kerls van’t Künnigen“ übrigens nicht nur nach dem Hochamt hören. Sie sorgen auch dafür, dass bei der Versteigerung von Fundsachen am Kirmessonntag alle Besucher hören, was gerade unter den Hammer kommt.