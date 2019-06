Glandorf. Locker und fetzig war sie gestaltet die Abschlussfeier der Entlassschüler an Glandorfs Ludwig-Windthorst-Schule. 44 Absolventen bekamen am Freitag ihre Abschlusszeugnisse zwischen Reden und Musikeinlagen in der Aula überreicht.

„Es ist vollbracht. Oder wie habt ihr es in eurem Abschlussmotto umschrieben? Genug geackert“, richtete sich Schulleiter Jörg Ringling in seiner Ansprache an die Schüler, die sich nach einem Abschlussgottesdienst in der St.-Johannis-Kirche nun in schicken Anzügen und Kleidern in der Schule einfanden. Der Schulleiter erinnerte sie an das Kredo, welches sich wie ein roter Faden durch ihre letzten Schuljahre gezogen habe: Dinge nicht einfach still hinnehmen, sondern die eigenen Ideen und Ansichten einbringen. „Steht zu eurer Meinung, vertretet sie und sagt sie laut. Lasst euch nicht entmutigen“. Ringling zitierte die junge Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg mit dem Satz „Ich habe gelernt, dass man nie zu klein dafür ist einen Unterschied zu machen“. Diese Aussage gab er nun den Absolventen mit auf ihren zukünftigen Weg.







Auch Bürgermeisterin Magdalene Heuvelmann und Schulelternratsvorsitzender Thomas Puke feierten mit und griffen in ihren Reden das von den Abschlussschülern erdachte Motto „Genug geackert, die Kolonne zieht weiter“ auf. „Zuerst habe ich mich verlesen: Genug gegackert“, verriet die Bürgermeisterin und sorgte damit nun tatsächlich für „Gegacker“ im Saal. Umso mehr habe sie sich dann beim korrekten Entziffern des eigentlichen Mottos gefreut, welches doch so gut zur Gemeinde Glandorf passe, die landwirtschaftlich geprägt sei und in der es einen großen Zusammenhalt gebe. Eine Kolonne stehe immer auch für Teamfähigkeit. Dass sich die Schüler so betiteln, sei ein gutes Zeichen, sicherlich auch für ihren weiteren beruflichen Werdegang. „Ackern heißt auch, den Boden zu bereiten, damit etwas wachsen und groß werden kann“, sprach Thomas Puke sinnbildlich zu Schülern und deren Familien im Saal.

Nach all’ den Wünschen für die Zukunft blickte Schülervertreter Malte Böckenholt auf Vergangenes, auf die besonders schönen Erlebnisse der Schullaufbahn, zu denen natürlich auch die Klassenfahrten nach Langeoog, Osnabrück und in die Niederlande zählen.





Zwischendurch immer wieder Zeit für Musik: Dafür sorgten der Chor aus den fünften Klassen mit seinem Rap „Jungs gegen Mädchen“ und das Schüler-Trio Lars Schütze, Lukas Lemper und Jan Lemper mit einem anerkennenden „Jagdhorn-Tusch“ für die Absolventen. Überraschungseffekt hatte die Rede der Klassenlehrerinnen der Abschlussklassen 10a und 10b. Tina Trubel und Swaentje Sester setzten ihre Worte in Gesang um, dabei bedienten sie sich dem 90er Jahre Hit „Mädchen“ von Lucilectric und wandelten den Refrain in „Wir sind so froh dass ihr den Abschluss habt“. Das verursachte enormen Stimmungsanstieg in der Aula. Als dann auch noch alle Lehrer der neunten und zehnten Klassen auf die Bühne sprangen um mitzutanzen, sah man nur noch lachende Gesichter im Publikum und auf der Bühne.

Von den 44 Absolventen der Ludwig-Windthorst-Schule errangen 15 Schüler den Hauptschulabschluss, sieben den Realschulabschluss, 15 den erweiterten Realschulabschluss und ein Schüler den Förderschulabschluss. Für besondere Leistungen geehrt wurden Alexandra Micke und Jan Lemper.





Nach der Zeugnisvergabe wurde zunächst bei einem Sektempfang weiter gefeiert. Das Catering übernahmen Schüler des neunten Jahrgangs. Abends folgte der krönende Abschlussball im Saal Buller in Glandorf.