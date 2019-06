Glandorf. Der Eichenprozessionsspinner beschäftigte auf einen Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion hin den Rat in seiner Sitzung.

„Gefühlt sind sie überall.“ Bürgermeisterin Dr. Magdalene Heuvelmann sprach aus, was viele Bürger empfinden. Das Ausmaß des Befalls mit den Raupen des Eichenprozessionsspinners habe nicht nur in Glandorf alle überrascht. „Die Gemeinde tut, was sie kann“, versicherte die Bürgermeisterin jedoch. Dazu gehört die Kennzeichnung befallener gemeindeeigener Bäume wie auch das Absaugen von Nestern in der Nähe etwa von Kindergärten und Schulen.

Aber reicht das aus? Er werde als Ortsbürgermeister von Anfragen und Hinweisen besorgter Bürger förmlich bombardiert, erklärte Josef Hesse (CDU). Seiner Anfrage, ob etwa Bauhof oder Feuerwehr geschult und in die Bekämpfung eingebunden werden könnten, erteilte die Bürgermeisterin jedoch eine klare Absage: „Ich würde da nur hochqualifiziertes Personal ranlassen. Ich möchte nicht Mitarbeiter des Bauhofes oder Kameraden der Feuerwehr gefährden.“

Als „abstrus“ bezeichnete Michael Twyhues (SPD) den Vorstoß. Allerdings, betonte sein Fraktionskollege Willi Micke, müsse alles darangesetzt werden, eine noch größere Verbreitung im nächsten Jahr zu verhindern. „Die Kommunen sind überall aktiv und nehmen Geld in die Hand“, ergänzte André Winterberg (CDU). Seine Forderung: „Wir müssen Haushaltsmittel bereitstellen, damit wir handlungsaktiv werden können.“

Einen Beschluss fasste der Rat nicht. Vordringliches Ziel des Antrages sei es gewesen, so Josef Hesse, für das Thema zu sensibilisieren. Das kleine Tierchen mit großen Nebenwirkungen stand nach den Worten der Bürgermeisterin am folgenden Tag auch auf der Tagesordnung der Bürgermeisterkonferenz.