Glandorf . Dorfgeflüster lautet das Oberthema des „Sommerflimmerns – Kino auf dem Lande“ in diesem Jahr. Von Freitag, 12. Juli, bis Samstag, 24. August, verbindet die Open-Air-Kinoreihe an 14 Abenden unterschiedliche Spielstätten im Osnabrücker Land mit einem unterhaltsamen Rahmenprogramm und sorgfältig ausgewählten Kinofilmen.

Antonius Recker, Vorsitzender des Vereins zur Erhaltung historischer Landtechnik und ländlichen Brauchtums in Glandorf, hat alles im Griff: Seine To-Do-Liste umfasst noch rund 60 Aufgaben. „Die müssen erfüllt werden, damit alles rund läuft“, so Recker, dessen Verein mit 25 bis 30 Leuten zum dritten Mal in Glandorf einen der 14 Open-Air-Kinoabende im Osnabrücker Land mitorganisiert.



14 Filme an 14 Orten

Unter dem Motto „Sommerflimmern – Kino auf dem Lande“ zeigen der Landschaftsverband Osnabrücker Land und die Film- und Bildungsinitiative an 14 Abenden, was Dorfgemeinschaften zu bieten haben. Dafür bauen die Organisatoren von Freitag, 12. Juli, bis Samstag, 24. August, den Filmprojektor an 14 ungewöhnlichen Standorten auf: Von Glandorf geht es unter anderem zum Kirchplatz in Ostercappeln und weiter zum Biolandhof Bummer-Bange in Ankum – erstmals mit dabei ist auch die Samtgemeinde Neuenkirchen. So kommt mancher Zuschauer mit dem Sommerflimmern in für ihn bisher unbekannte Orte der Region.

Kino als soziales Ereignis

„Ich finde es ganz toll, dass das Sommerflimmern in unserem Ort stattfindet“, erklärte die Glandorfer Bürgermeisterin Magdalene Heuvelmann: „Sonst müssen wir immer ins Kino in die Stadt fahren, nun kommt das Kino am Freitag, 12. Juli, zu uns. Das ist auch ein soziales Ereignis“, findet Heuvelmann, die auch vom gezeigten Kinofilm „Die Pariserin – Auftrag Baskenland“ angetan ist: „Das Baskenland und seine Kultur kenne ich durch persönliche Beziehungen dort hin sehr gut.“ In der französischen Komödie verschlägt es jedoch keine Glandorferin, sondern eine Pariserin dorthin. Sie soll dort einen kleinen Laden für eine Supermarktkette aufkaufen. Das kommt beim Neffen des Besitzers zunächst gar nicht gut an.

Was das Dorfleben ausmacht



Verantwortlich für die Filmauswahl des Sommerflimmerns ist Holger Tepe von der Film- und Bildungsinitiative: „Unser roter Faden ist diesmal das Dorfgeflüster: Alle Filme spielen im ländlichen Raum, und es geht darum, was die Leute übereinander reden, beziehungsweise, was das Dorfleben ausmacht.“ Tepe konnte unter anderem die Filme wie „Three Billboards outside Ebbing Missouri“, „Eine bretonische Liebe“, „Der Buchladen der Florence Green“ und „Ein Mann names Ove“ für das Open Air Kino entleihen. Filmstart ist jeweils bei Einbruch der Dämmerung. „Und ich empfehle warme Kleidung und eventuell eine Decke mitzubringen“, so Tepe.

Mehr als Kino

Genauso wichtig wie der Film ist das „Drumherum“ beim Sommerflimmern. Die Freunde historischer Landtechnik in Glandorf bieten traditionell Treckerfahren an. „Das haben wir dieses Jahr aufgestockt. Es gibt zwei Parcours: Einmal einfaches Fahren und einen Geschicklichkeitstest“, so Recker, dessen Verein dafür einen Deutz D15 und einen Hatz TL 13 zur Verfügung stellt. An anderen Spielstätten stehen Hofführungen, offenes Singen, Livemusik oder eine Atemtherapie auf dem Programm. Essen und Getränke gehören ebenfalls mit zum Angebot. Die Glandorfer bieten Bratwürste, Pommes Frites und Buchweizen-Pfannkuchen an.

Anzeige Anzeige

„Seit das Format vor acht Jahren startete, wird es immer größer und erfolgreicher. Das Sommerflimmern ist aus der Sommer-Kultur-Landschaft nicht mehr wegzudenken“, freut sich Matthias Selle, Kreisrat und Vorstand des Landschaftsverbandes Osnabrücker Land, und Gabriele Janz, Gesamtkoordination Sommerflimmern und Pressesprecherin des Landschaftsverbandes Osnabrück Land ergänzt: „Ursprung war das Kunstprojekt Colossal. Angefangen sind wir mit vier Höfen in der Varus-Region.“ Eine Voraussetzung, die die Spielstätten mitbringen müssen, sind Innenraum-Sitzplätze, falls es regnet. Inzwischen gibt es eine Reihe von Höfen, die gerne Gastgeber für das Event werden möchten. Doch Janz sagt: „Wir tauschen nur, wenn ein Hof sagt, er will aufhören oder aussetzen.

Sommerflimmern: Tickets und Informationen Karten für das Sommerflimmern kosten 5 Euro, ermäßigt 4 Euro und mit der Kukuk-Karte 1 Euro. Informationen und Vorverkauf (empfohlen) unter Telefon 05403/72455-0. Mehr Informationen auf www.sommerflimmern.de.