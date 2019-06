Glandorf. Die Zeiten, in denen Salz über die Bever geschmuggelt wurde, sind vorbei, aber den Salzlauf über das Wasser gibt es noch.

Am Freitagabend traf man sich am Ufer der Bever, im äußersten südlichen Zipfel des Landkreises am sogenannten "Drei-Dörfer-Eck". Die Heimatvereine von Milte und Füchtorf hatten mit dem Glandorfer Kulturverein "Kultour-Gut" zum lustigen "Salzlauf über die Bever" eingeladen. Vor vielen hundert Jahren war das ein nicht ganz so vergnügliches Treiben, denn damals wurde auf die Salzschmuggler mit scharfen Waffen Jagd gemacht. Die Bever markierte damals die Grenze zwischen Preußen und dem Königreich Hannover und mit dem Schmuggel des "weißen Goldes" aus Bad Rothenfelde konnte man sich ein paar Taler dazu verdienen.

Seit 2013, als sich der Kulturverein aus Glandorf dem traditionellen Treffen der Dörfer Milte, Füchtorf und Sudendorf anschloss, gibt es nun den spaßigen und feucht-fröhlichen Schmugglerwettstreit, bei dem jedes Dorf ein Team über den wackeligen Balken dreizehn Meter über die Bever schickt. Auch dieses Mal landete dabei so mancher im spärlichen Nass. Das Problem ist, dass der Balken nicht rauf und runter, sondern auch zur Seite hin und her schwingt und die mutigen Schmuggler auch noch die Salzsäcke in den Händen haben. Dabei die Balance zu halten ist gar nicht so einfach.

Für Milte trat ein Team des Spielmannszugs Milte an, dessen Musikerkameraden jeden Lauf mit einem beeindruckenden Trommelwirbel begleiteten. Aus Füchtorf startete ein Team aus den Reihen des Kegelvereins. Die großen Gewinner waren am Ende aber die jungen Männer des Glandorfer VHLT (Verein zur Erhaltung historischer Landtechnik) aus dem Ortsteil Sudendorf. Alle drei legten ein beeindruckendes Tempo vor. Thomas Amann schaffte den Balken in 35 Sekunden, Sebastian Walgern brauchte nur 29 Sekunden. Der Dritte im Bunde, Frederic Hollmann schaffte sogar einen neuen Rekord und flog praktisch in 14 Sekunden über die Bever.

Für alle Teilnehmer gab es dann als Erinnerung ein kleines Säckchen mit echtem Bad Rothenfelder Salz aus der Gewürzmühle Ossege. Der Rest der Besucher genoss das fröhliche Beisammensein mit Musik, Getränken und Grillwürstchen, während viele der jüngsten ein kleines erfrischendes Bad in der Bever nahmen.