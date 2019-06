Glandorf . Die 6. Große Strafkammer – Schwurgericht – des Landgerichts Osnabrück verhandelt ab Montag, 24. Juni, gegen einen heute 56 Jahre alten Mann aus Osnabrück wegen des Vorwurfs des Totschlags.Er soll im Dezember 2018 einen befreundeten Mann in Glandorf getötet haben.

Die Anklage gegen den Mann wurde in dieser Woche zugelassen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, in der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember 2018 einen mit ihm befreundeten Mann in dessen Wohnung in Glandorf zunächst körperlich misshandelt und schließlich durch Ersticken getötet zu haben. Das Opfer war am 19. Dezember 2018 leblos in seiner Wohnung in Glandorf aufgefunden worden.

Der Angeklagte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft: Mitte Januar hatten Polizei und Staatsanwaltschaft den 56-Jährigen nach intensiven Ermittlungen festnehmen. Der 56-jährige war im Rahmen der Ermittlungen im persönlichen Umfeld des Verstorbenen vernommen worden. In den Angaben des Beschuldigten hatten sich Widersprüche aufgetan. Die Polizei sicherte außerdem DNA-Spuren am Tatort, insbesondere am Leichnam des Verstorbenen. Eine molekulargenetische Untersuchung führte zu dem Ergebnis, dass diese DNA mit der des 56-jährigen Beschuldigten übereinstimmt. Ein konkretes Motiv für die Tat ist allerdings laut Staatsanwaltschaft nicht erkennbar.

Die Verhandlung am 24. Juni beginnt um 9 Uhr in Saal 272 des Landgerichts. Es wird an diesem Tag zunächst die Anklage verlesen. Außerdem soll der Angeklagte Gelegenheit erhalten, sich zur Sache zur Äußeren. Weitere Fortsetzungstermine sind geplant.