Symbolfoto: Michael Gründel

Glandorf. Die Bauarbeiten auf der B51 in Glandorf sind inzwischen so weit vorangeschritten, dass das letzte Teilstück der B51 Münsterstraße ab Donnerstag, 27. Juni, unter Vollsperrung erneuert wird. Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück mit.