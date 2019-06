Glandorf. Richtfest am Erweiterungsbau des Glandorfer Theresienhauses: Dort entstehen neue Appartements für Menschen, die sich auf den Weg in ein suchtmittelfreies, eigenständiges Leben machen. Im Frühjahr nächsten Jahres sollen sie einziehen können.

Insgesamt zwölf Appartements mit Bädern werden derzeit errichtet. Dazu gibt es für alle eine große Gemeinschaftsküche mit einem Aufenthaltsbereich. Der Neubau stellt die erste Erweiterung nach 1997 dar. Damals wurde das Theresienkrankenhaus geschlossen, in dessen Räume sich von da an das Betreute Wohnen der Caritas für Menschen mit Suchtmittelerkrankungen etablierte.

Steigende Nachfrage

1,2 Millionen Euro nahm der katholische Wohlfahrtsverband für das neue Haus in die Hand. Grund ist die steigende Nachfrage auf Plätze in der Nachsorge, wie Günter Sandfort, als stellvertretender Caritasdirektor und Bauherr erläuterte. „Mit diesem Neubau ermöglichen wir Menschen nach einer intensiven Betreuung im Theresienhaus, sich weiter auf den Weg in ein gesundes und eigenständiges Leben zu machen. Das erlaubt ihnen eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.“

Bewohner gehören zu Glandorf

Bürgermeisterin Magdalene Heuvelmann hob hervor, dass mit der Erweiterung auch ein zusätzliches Spektrum an Möglichkeiten zur Entfaltung der individuellen Bedürfnisse der Bewohner möglich werde.

Pfarrer Stephan Höne betonte ausdrücklich, dass nicht nur das Theresienhaus zu Glandorf gehöre. „Auch die Bewohner sind selbstverständlich Teil der Gemeinde.“ Höne ermutigte die anwesenden Bewohner, am Gemeinschaftsleben der Bürger teilzunehmen.

560 Quadratmeter für Appartements und Gemeinschaftsräume

Ulrich Saremba vom Stephanswerk als Bauträger kündigte an, dass bei einem ungestörten und unfallfreien Voranschreiten des Bauvorhabens, der Erstbezug des 560 Quadratmeter großen Wohnraums im Frühjahr nächstens Jahres freigegeben werden könnte.

Die Betreuung der zukünftigen Bewohner übernimmt das ambulante Team des Theresienhauses, in Trägerschaft der CRT Caritas – der Reha und Teilhabe GmbH.

Weitere Bauvorhaben für Betreutes Wohnen

Günter Sandfort kündigte an, dass auf dem Gelände des Marienheims in Osnabrück-Sutthausen ab 1. August ein baugleiches Objekt entstehen wird. „Auch dabei geht es um ein Nachsorgeangebot im Rahmen unserer Suchthilfe.“ Eine große Erweiterung wird es zudem in der Caritas-Fachklinik Nettetal in Wallenhorst geben, so Sandfort.