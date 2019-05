Symbolfoto: David Ebener

Glandorf. Am Mittwoch, 5. Juni, wechselt die Baustelle auf der Bundesstraße 51 in Glandorf (Landkreis Osnabrück) im Kreuzungsbereich mit der Landesstraße 94 (Laersche Straße) in die nächste Bauphase. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück mit.