Glandorf. Die Fair-AG wurde vor zehn Jahren von der Polizeibeamtin Katja Hohenbrink an die Grundschule gebracht. Seitdem treffen sich Viertklässler und Eltern einmal wöchentlich zu einer ganz besonderen Stunde.

Was ist Freundschaft? Wie entsteht Streit? Und wie kann ich ihn schlichten? Diese und viele andere Fragen rund um das Thema soziales Miteinander und Gewaltprävention beschäftigt die Kinder in der außergewöhnlichen Unterrichtsstunde. Sie wird nicht von Lehrern, sondern ehrenamtlich von Eltern gestaltet. 15 Mütter sind es, die jeden Freitag einen besonderen Schwerpunkt setzen und mit den Kindern diskutieren. Mit dabei ist auch Deeskalationstrainer Wilfried Bury und Deeskalationstrainerin Maria Lückener, die die Gruppe seit fünf Jahren leitet.

In der jüngsten Unterrichtsstunde ging es um Freundschaft und Feindschaft. Auf Spielkarten waren bestimmte Situationen beschrieben, die die Kinder bewerten sollten. Das Pausenbrot mit anderen zu teilen, sich geheimnisse anzuvertrauen oder in der Pause zusammen zu spielen ist Freundschaft, da waren sich alle einig. Geliehene Sachen nicht zurückgeben, über andere herziehen oder petzen war nach Ansicht der Kinder eher Feindschaft.

Aber was ist, wenn jemand sein Taschengeld an andere verteilt, damit sie glauben, er mag sie? „Das ist keine Freundschaft, denn Freundschaft kann man nicht kaufen“, meinte eines der Kinder. „Aber irgendwie ist es auch nett, sein Taschengeld mit anderen zu teilen“, sagte ein anderes. „Diese Diskussionen sind interessant“, sagte Wilfried Bury und erzählte, dass die Kinder in der Unterrichtsstunde auch ganz oft von eigenen Situationen erzählen. Gute – und schlechte. „manchmal tun sich auch Abgründe auf, die erkennen lassen, dass die Kinder aktuell in Schwierigkeiten stecken, gemobbt werden oder mit bestimmten Situationen nicht klar kommen“, so Bury. Das aufzudecken, durchzusprechen und eventuell Hilfe zu vermitteln gehöre eben auch dazu.









„Wir bekommen tatsächlich auch Rückmeldungen von weiterführenden Schulen“, hat Schulleiterin Ricarda Paulisch festgestellt. Sowohl dem Bad Iburger Gymnasium als auch der Ludwig-Windthorst-Schule in Glandorf falle auf, dass die Grundschüler teils über ungewöhnliche soziale Kompetenzen verfügten, besonders feinfühlig seien und in brenzligen Situationen nicht wegsehen. Zudem können sie ihr Wissen selbst in Alltag einsetzen. „und obendrein macht den Kindern die AG sehr viel Spaß“, haben die Erwachsenen festgestellt.

Gefördert werden Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung, Kommunikationsfähigkeiten und Konfliktlösungsstrategien. Über allem steht die Botschaft, dass alle Menschen gleich sind und den gleichen Respekt verdienen. Deutlich wird das schon durch die gleichen gelben T-Shirts, die alle zu Beginn der Stunden anziehen. In dem Rap, den die Kinder zu Beginn der Stunden singen, heißt es in der ersten Zeile nicht umsonst: Wir alle sind ein Team. Und am Ende: Wir zeigen Stärke ohne zu kloppen, und wir hassen es zu mobben. Wir lieben Ehrlichkeit, vermeiden bösen Streit, wir bieten Hilfe an, weil keiner alles schaffen kann.