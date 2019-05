Glandorf. Ein 54 Jahre alter Mann aus Glandorf ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der B 475 schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall um 14.40 Uhr auf der B 475 (Kattenvenner Straße).

Ein 61-jähriger Mann aus Hasbergen überquerte mit einem Ford Transit vom Steveltweg kommend die Bundesstraße in Richtung der Straße Vinnen-Kiärkhoff. Hierbei übersah der Mann die Vorfahrt eines 54-jährigen Rollerfahrers, der in Richtung Glandorf unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der Glandorfer so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Osnabrücker Krankenhaus geflogen werden musste.