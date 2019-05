Telgte. Die Kirchengemeinde St. Marien, der Reit- und Fahrverein „Gustav Rau“ Westbevern und die Stadt Telgte laden seit über 30 Jahren zur Telgter Kutschenwallfahrt ein. In diesem Jahr findet die Wallfahrt am 30. Mai statt.

Die Kutschenwallfahrt wurde erstmalig zum 750-jährigen Stadtjubiläum im Jahr 1988 ins Leben gerufen und finde seither immer mehr Anklang, schreibt die Stadt Telgte weiter. Aus dem Münsterland, Emsland und dem Sauerland reisen die rund 80 Pferdegespanne an. Bereits am frühen Vormittag werden die ersten Kutschen auf der Planwiese in Telgte eintreffen. Besonders die prächtig geschmückten Landauer, Wagonetten, Gigs, Federwagen und Münsterländer Jagdwagen versetzten jedes Jahr Tausende Schaulustige ins Staunen .

Kutschenkorso

Um 11.30 Uhr beginnt der Tag mit einer Wallfahrtsmesse unter freiem Himmel auf der Planwiese. Nach einer Mittagspause und einer kurzen Andacht werden die Kutschen einzeln vorgestellt. Die drei schönsten Kutschen werden dabei von einer Fachjury prämiert.





Gegen 15.00 Uhr schlängelt sich der Kutschenkorso durch die historische Altstadt. Der Anblick der Kutschen und das Klappern der Hufe sind ein einmaliges Ereignis in der Region Münsterland.