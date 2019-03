Glandorf. Zur jüngsten Mitgliederversammlung hatte der Glandorfer Gewerbeverein die Bürgermeisterin eingeladen. Sie beantwortete Fragen, die den gewerbetreibenden auf den Nägeln brennen. Zu den Themen gehörten die Parkplatzsituation, die Neugestaltung des Thieplatzes und die Baugebiete in Glandorf.

Dauerparker sind die Gewerbetreibenden ein Dorn im Auge. Ihrem Eindruck nach gibt es so zu wenige Parkplätze für die Kundschaft. Der Eindruck sei falsch, so Heuvelmann. Am 3. Mai 2018 habe es eine Begehung gegeben, bei der die Parkplätze zwischen 9 und 17 Uhr in Augenschein genommen wurden. Während der ganzen Zeit seien die Parkplätze in Glandorf nur zu 50 bis 60 Prozent ausgelastet gewesen. „Im Moment gibt es keinen akuten Handlungsbedarf“, so die Bürgermeisterin. Wenn Kunden nicht direkt vor dem Geschäft parken könnten, hätten sie gleich das Gefühl, dass es nicht genug Parkmöglichkeiten gebe. „Da muss man dann vielleicht auch mal 100 bis 200 Meter gehen“, so Heuvelmann.

Richtig sei, dass die Parkzeit auf den Parkscheiben derzeit wegen der Bauarbeiten in Glandorf nicht überprüft würden. „Das wird sich aber wieder ändern“, sagte Magdalene Heuvelmann. Michael Biedendieck regte an, nochmals eine Begehung der Parkflächen durchzuführen. Seinem Empfinden nach sei die Auslastung deutlich höher, als im Mai festgestellt.





Ein weiteres Thema die Neugestaltung des Thieplatzes, die im Herbst beginnen soll. „Das Ziel ist, die Aufenthaltsqualität zu verbessern“, sagte die Bürgermeisterin. Es soll unter anderem neue Sitzgelegenheiten geben, Fahrradständer installiert werden und Spielgeräte erneuert werden. „Die Hochbeete werden eingeebnet, so dass es viel mehr Platz gibt“, sagte Heuvelmann. Neue Bäume sollen gepflanzt werden, dazu kommen Wasserfontänen. Auch die Außengastronomie soll in die Neugestaltung einbezogen werden. Die Zeitplanung stehe noch nicht endgültig fest, sagte Magdalene Heuvelmann. Zum Maimarkt 2020 soll jedoch alles fertig sein.

Die Baugebiete in Glandorf wurden ebenfalls angesprochen. Für den Geschmack mancher Anwesenden weise die Gemeinde zu wenig Baugebiete aus. „Überall vergrößern sich die Ortschaften, Glandorf aber nicht“, sagte Fleischermeister Willi Erpenbeck. „Gesundes Wachstum täte der Gemeinde allerdings gut.“

Magdalene Heuvelmann erklärte, dass die Ausdehnungsmöglichkeiten in Glandorf durch die Landwirtschaft rundherum begrenzt seien. „Wir haben nun in Schwege Bauland erworben, um die Infrastruktur dort erhalten zu können“, sagte sie. Man müsse Familien allerdings nicht nur Bauplätze, sondern auch Lebensqualität bieten können. In Sachen Kinderbetreuung habe es beispielsweise großen Nachholbedarf gegeben. Junge Paare würden heutzutage ohnehin nicht sofort bauen, sondern erst einmal mieten. Größere Wohnungen seien in Glandorf auch vorhanden – Singlewohnungen eher nicht.

Zu guter Letzt sprachen die Mitglieder den geplanten Edeka-Markt in Glandorf an der Münsterstraße an. Das Bauleitverfahren sei eröffnet, so die Bürgermeisterin. Nicht alle Mitglieder des Gewerbevereins finden die Ansiedlung eines weiteren Vollsortimenters gut. „Das kostet in anderen Märkten Arbeitsplätze“, war eines der Argumente der Gewerbetreibenden. Magdalene Heuvelann sah die Kritik gelassen: „Es gibt ein Gutachten dazu und das Fazit daraus ist, dass die Kaufkraft in Glandorf groß genug ist.“