Glandorf . Ein Macho und eine selbstbewusste Frau Tür an Tür: Kann das denn gut gehen? Allein diese Konstellation würde schon reichen, um aus dem neuen Theaterstück „Wecke is dor in mien Lief togange“ der KLJB Glandorf einen Erfolg zu machen. Doch es kommt noch dicker.

Es brennt noch Licht im Saal bei Alex Herbermann. Dort wird aber an diesem Abend nicht gefeiert, sondern geprobt. Die Laiendarsteller der KLJB befinden sich in der heißen Phase, es sind nur noch einige wenige Tage bis zur Premiere des neuen Stücks. Die neun jungen Frauen und Männer proben seit Wochen und sind äußerst motiviert. „Wir wollen es in diesem Jahr natürlich besonders gut machen, denn die Spielschar feiert jetzt das 70-jährige Bestehen“, erklärt Spielleiter Michael Maag das.

Merkwürdigkeit

Zum Jubiläum hat die Truppe das Stück „Wecke is dor in mien Lief togange“ von Hans Schimmel ausgewählt. Darin geht es um den Vertriebsspezialisten Charlie (Ralf Jankrift), dessen Weltbild den Mann als Mittelpunkt der Schöpfung sieht. Damit steht er jedoch ziemlich allein da, besonders seine Nachbarin Jana (Tanja Kolkmeyer) ist da völlig anderer Meinung. Das stört den Macho nicht weiter, er bleibt sich treu. Bis eines Abends Jana vor der Tür steht und sich über die Lautstärke seiner Stereoanlage beschwert. Die Situation droht überzukochen, aber dann geschieht etwas Merkwürdiges.

Weitere Darsteller sind Alexander Harwerth, Marina Lemper, Felix Hagemann, Mechtild Drop, Justus Biedendieck, Lisa Conrad und Carina Theinl. Als Souffleuse ist Theresa Börger verantwortlich und Anna Mennemann und Charlotte Wulfert für die Maske.

Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Maag und seine Spielschar versprechen den Zuschauern einen plattdeutschen Dreiakter von echtem Schrot und Korn. „Es geht turbulent zu und die Dialoge haben es in sich“, fasst Maag das Geschehen auf der Bühne zusammen. Und dazu kommen noch Verwechslungen, die es in sich haben, da sind Lachsalven vorprogrammiert.

Von Lampenfieber ist gegenwärtig noch nichts zu spüren. Die Schauspieler wirken entspannt und es wird, auch außerhalb des Probengeschehens, immer wieder miteinander gescherzt. Einige Aktive haben bereits lange Bühnenerfahrung, andere sind relativ neu. Die jüngste im Team ist 20 Jahre alt, die älteste 48. Nur wenige sind Muttersprachler, die meisten haben Plattdeutsch von anderen gelernt. „Das Sprechen entwickelt sich, wenn man genau zuhört. Und wenn man erst einmal zu unserer Truppe gehört, helfen einem die anderen gern weiter“, weiß André Laumann, Koordinator zwischen den Schauspielern und dem KLJB-Vorstand.

Eine besonders gute Nachricht für alle ist die Einrichtung einer Plattdeutsch-AG, die ab Sommer von Maag und der Lehrerin Sandra Jochmann an der Ludwig-Windthorst-Schule angeboten werden wird. Daraus, so hoffen alle, wird sich Nachwuchs für die Spielschar entwickeln.

Am Samstag ist aber erst einmal Premiere. Der Vorhang wird sich um 20 Uhr heben. Nach Spielende wird die Premierenfeier beginnen. Weitere Aufführungstermine sind am 24. März, am 30. (20 Uhr) und am 31. März (19 Uhr) sowie am 6. April, (20 Uhr). Vor der Aufführung am 24. März findet um 15 Uhr das Senioren-Kaffeetrinken statt. Dazu müssen Anmeldung bis zum 21. März abgegeben werden. Der Vorverkauf hat begonnen, Karten sind bei der Volksbank Glandorf für 8 Euro zu erwerben, Kinder unter 14 Jahren zahlen die Hälfte.