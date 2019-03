Glandorf. Die Schule beginnt, der Kindergartentag ebenfalls. Befinden sich beide in unmittelbarer Nachbarschaft, dann bedeutet das vor allem eins: ein ständiges Kommen und Gehen, Anfahren und Abfahren. In Glandorf soll deshalb für den Bereich ein Verkehrskonzept erstellt werden.

Mit dem Umzug des Christophorus-Kindergartens in das ehemalige Gesundheitszentrum steigt ab dem kommenden Schul- und Kindergartenjahr auch das Verkehrsaufkommen in der Schulstraße. „Ein Konzept zur Lenkung der Verkehrsströme muss her“, forderte deshalb Willi Micke (SPD). Mit ihrem entsprechenden Antrag rannte die SPD-Fraktion bereits im Schulausschuss offenen Türen ein. Und auch in der Ratssitzung herrschte große Einigkeit.

„Es geht nicht darum, es den Eltern möglichst einfach zu machen, ihre Kinder zur Schule oder zum Kindergarten zu fahren“, erklärte Alfons Pöhler (CDU). Ziel sei vielmehr die Sicherheit der Kinder. Für die Erstellung eines entsprechenden Konzeptes sind deshalb 20.000 Euro im Haushalt vorgesehen. Mehr Sicherheit soll auch die Markierung der Fahrradwege im Kreuzungsbereich Kattenvenner Straße/Schulstraße/Alte Poststraße bieten. Einstimmig verabschiedet wurden zudem die Jahresrechnungen der Kindertagesstätten. Danach obliegen der Gemeinde Zuschüsse in Höhe von 145.841 Euro für den Marien-Kindergarten, von 157.433 Euro für den Christophorus-Kindergarten sowie von 139.997 Euro für die St. Johannis-Kinderkrippen.

Private Großtagespflege

BürgermeisterinMagdalene Heuvelmann erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass aufgrund der Beitragsfreiheit in den Kindergärten die Jahresrechnungen nur vorläufig seien: „Am Ende werden sie wohl negativer ausfallen.“ In Schwege gibt es aktuell noch kein Angebot zur Betreuung von unter Dreijährigen. Eine private Großtagespflege soll auf Initiative der Verwaltung diese Lücke schließen. Nach dem Beschluss des Rates gewährt die Gemeinde einen Zuschuss von 5000 Euro für die Ersteinrichtung und übernimmt auch die Miete.

„Das Konzept ist zukunftsträchtig“, freute sich die Bürgermeisterin über das positive Votum. Einen Bedarf werde es auch nach der Einrichtung einer U-3-Betreuung im Marien-Kindergarten geben. Keine Zukunft hat dagegen der Neubürgertreff. Zu wenig Interesse seitens der Neubürger bei unverhältnismäßig hohem Verwaltungsaufwand und mehr Ehrenamtliche als Gäste vor Ort: Angesichts dieses Resümees der ersten Veranstaltung wird nach mehrheitlichem Beschluss auf eine Wiederholung im laufenden Jahr zumindest in der bisherigen Form verzichtet.