Glandorf. Die Mitarbeiter der Glandorfer Verwaltung – und bei Besprechungen auch ihre Gäste – müssen weiter schwitzen: Der Haushaltsansatz für die Klimatisierung und Umgestaltung des Obergeschosses des Rathauses wurde gestrichen.

Bürgermeisterin Dr. Magdalene Heuvelmann nahm bei der Ratssitzung im Gasthaus Buller kein Blatt vor den Mund: „Die Arbeitsverhältnisse im ersten Obergeschoss des Rathauses sind im Sommer unerträglich.“ Und dazu muss es nicht einmal ein „Super-Sommer“ wie 2018 sein. Denn die Sonne prallt insbesondere im Sitzungssaal, der auch für zahllose Besprechungen dient, den ganzen Tag über auf die großen Fenster, die keinen anderen Schutz bieten als dicke Vorhänge.

„Schon bei einem normalen Sommer ist es nicht möglich, dort vernünftige Arbeitsverhältnisse herzustellen“, erklärte die Bürgermeisterin. Zudem sei – nicht zuletzt mit Blick auf das im kommenden Jahr anstehende Jubiläum – der Sitzungssaal derzeit wenig repräsentativ. Insgesamt 60.000 Euro standen deshalb für die Klimatisierung und Umgestaltung im ursprünglichen Haushaltsplanentwurf.

Belassen, splitten, streichen?

„Es macht keinen Sinn, die Maßnahme zu schieben“, betonte Ralf Wiebusch (UWG). Nicht zuletzt angesichts steigender Baukosten plädierte er dafür, den Ansatz zu belassen und den Umbau wie vorgesehen in diesem Jahr vorzunehmen. Die SPD-Fraktion beantragte bereits in der Finanzausschuss-Sitzung im Februar eine Splittung der Maßnahme: Anschluss an die Klimaanlage in diesem Jahr und Umgestaltung zu einem späteren Zeitpunkt. Doch mit der UWG sei diesbezüglich keine Einigung möglich gewesen, so Willi Micke (SPD).

Für eine komplette Streichung des Ansatzes sprach sich – wie ebenfalls schon im Finanzausschuss - die CDU-Fraktion aus. Ein fünf Jahre altes Angebot könne wohl kaum mehr gehalten werden, meinte Josef Hesse (CDU). Zwar erinnerte Sebastian Gottlöber (UWG) an die Fürsorgepflicht den Mitarbeitern gegenüber. Mit einer Mehrheit von 10 zu 7 Stimmen wurden die eingestellten Mittel dennoch ersatzlos und ohne weitere Absichtserklärung gestrichen.

Sanierung Turnhalle in 2020

Für eine andere Baumaßnahme steht der Zeitplan unterdessen fest: Noch bis Ende April sollen nach dem Willen des Rates etwaige Förderbescheide für die Sanierung der Turnhalle abgewartet werden. Dann jedoch erfolgt in jedem Fall die Ausschreibung der Gewerke. Der Baubeginn wurde verbindlich auf Mitte Februar 2020 – nach den Karnevalssitzungen – festgelegt. Der fest verankerte Start dieser Baumaßnahme hat auch Auswirkungen auf den Antrag der SPD-Fraktion, Haushaltsmittel zur Anschaffung neuer Bewegungsgeräte für die Ludwig-Windthorst-Schule bereitzustellen.

Der Antrag komme ein Jahr zu früh, erklärte Ulrich Hengelsheide (CDU). Zwar lehnte eine Mehrheit von 14 zu 3 Stimmen den Antrag für 2019 ab. Nach dem Ende der Baumaßnahmen soll das Thema jedoch erneut auf die Tagesordnung.