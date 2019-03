Viel Arbeit: Die Luftpumpen hatten ihren Wagen mit 600 Ballons geschmückt und würdigten an den Flanken die neuen Pättkestour. Foto: Anke Schneider

Glandorf. An Mittagsschlaf war am Montag in Glandorf nicht zu denken. Die Bässe der Karnevalswagen dröhnten unüberhörbar durch die Straßen. 13 Gespanne und zwei Fußgruppe waren dieses Mal beim Rosenmontags-Umzug dabei. Schwege war besonders stark vertreten.