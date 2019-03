Glandorf. Wenn vier Grundschuljahre vorbei sind, stellt sich die Frage, wie es für die kommenden sechs Jahre weitergehen soll. Diese Frage beschäftigt aktuell auch die Glandorfer Grundschüler. Und so inspizierten sie eingehend ihren möglichen neuen Lern-Lebensmittelpunkt.

Glandorf Eigentlich ist das Stationen-Lernen eine Methode, die im Unterricht Anwendung findet. Doch auch am Samstag erlebten rund 100 Interessierte – Eltern wie Schüler – so etwas wie ein Stationen-Lernen. In kleinen Gruppen ging es dabei durch die Ludwig-Windthorst-Oberschule. Und von Station zu Station lernten sie dabei das Angebot und die Räume besser kennen.





Musik erleben war dabei nur eines der zahlreichen Angebote. Ob Schlagzeug, Keyboard oder Percussion – im Nu waren die jungen Besucher von ihren Gastgebern aus Klasse 5 beim Musizieren mit eingebunden. Mitmachen war allerdings auch an anderen Stationen gefragt – ausdrücklich und erwünscht. So konnten etwa in der frisch renovierten Schulküche nicht nur erste Französisch-Vokabeln erlernt und ein herausforderndes Quiz absolviert werden. Auch leckere Crepes entstanden hier unter Anleitung von Claudia Solbach und Swaentje Sester.





Während sich die Eltern in Schulführungen von der Ausstattung der Schule ein Bild machen konnten, erläuterte Schulpädagogin Maria Naberhaus zudem das Besondere der Ludwig-Windthorst-Schule in Sachen Berufsorientierung. Und auch die Informationsrunde mit Schulleiter Jörg Ringling war stark nachgefragt.





Für den Nachwuchs bot es sich derweil an, Freundschaftsbänder und erste Freundschaften zu knüpfen, im Schulgarten Kräuter auszusäen, in der Turnhalle sportlich aktiv zu werden oder im Chemieraum neben eigenen Experimenten, etwa rund um den ph-Wert, auch eine scheinbar gefährliche Feuershow zu erleben. Dass, wenn es zu gefährlich geworden sein sollte, auch schnell die Schulsanitäter zur Stelle sind – selbst darüber konnten sich die Mädchen und Jungen der vierten Klassen ein Bild machen. Eigene Verbände inklusive.





Mit einem musikalischen Angebot der Bläserklasse unter der Leitung von Kerstin Schäfers waren die Gäste am Morgen willkommen geheißen worden. Die Theater AG trug mit einem kleinen Sketch dazu bei, dass der Rundgang mit großer Heiterkeit startete.

Skifahrer-AG

Der Förderverein präsentierte sich zudem im Eltern-und-Schüler-Café. Hier ergab sich auch nochmals Gelegenheit zum Austausch über die Smartboards, über die Displays in mehreren Klassenzimmern, über den regelmäßigen Frankreich-Austausch oder die Skifahrer AG, deren Teilnehmer aktuell in den österreichischen Alpen weilen.





Schulleiter Jörg Ringling freute sich über die erneut gute Resonanz auf den Tag der offenen Tür. „Es war ein gutes Interesse, auch, wenn es ein kleiner Jahrgang ist.“ Zwei fünfte Klassen werden voraussichtlich nach den Sommerferien gebildet. Anmeldungen können vom 24. bis 25. April erfolgen. Wer vorher noch einmal bei den 270 Schülerinnen und Schülern zu Gast sein möchte: Am 21. März lädt die Ludwig-Windthorst-Schule zu einer Talentshow ein.