Glandorf. 54 Flüchtlinge leben derzeit in Glandorf. „Die meisten kommen aus Syrien und dem Irak“, sagte Jugendpfleger Johannes Wöste.

Neben den Kids in Glandorf betreut er als Sozialarbeiter auch die Schutzsuchenden. Sie teilen sich auf in zehn Familien, zwei Alleinerziehende und zwei Alleinstehende. „Entgegen der Statistik sind unsere Flüchtlinge überwiegend weiblich“, sagte er. Johannes Wöste berichtete, dass er alle Flüchtlinge einmal im Monat besucht, um den Kontakt zu halten. Zudem hat er den Männertreff gegründet und bietet hin und wieder verschiedene Aktivitäten an, wie das interkulturelle Kochen. Die Betreuung der Ehrenamtlichen und die Kooperation mit anderen Ämtern gehört ebenso zu seinem Aufgabenbereich.



„Das Ziel meiner Arbeit ist die Hilfe zur Selbsthilfe und die Integration in allen Bereichen“, so Wöste. Er erlebe die Flüchtlinge durchweg als integrationswillig und bestrebt, sich ein auskömmliches Leben aufzubauen. Viele gingen zur Schule, einige seien bereits in Arbeit und einige seien derzeit dabei, ihren Führerschein zu machen.

Fachdienstleiter Helmut Gerding berichtete, dass Glandorf dieses Jahr noch 16 Flüchtlinge aufnehmen müsse. „Dafür suchen wir kleine bis mittlere Wohnungen“, sagte er. Akut gesucht werde eine Wohnung für eine sechsköpfige syrische Familie, die wegen einer Eigenbedarfskündigung aus ihrer Wohnung ausziehen müsse. Wer weiterhelfen kann, sollte sich im Rathaus unter der Telefonnummer 05426 9499-14 melden.