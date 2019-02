Glandorf. Seit dem Herbst 2018 trägt die Pfarreiengemeinschaft Glandorf den Titel „Faire Gemeinde“. Dazu muss der Pfarreienverbund verschiedene Kriterien erfüllen, unter anderem fair gehandelte Produkte verwenden. Laut einem Antrag der SPD soll sich nun auch die politische Gemeinde dieser Kampagne anschließen.

Laut den Richtlinien muss zunächst ein Ratsbeschluss gefasst werden. Dann wird eine Steuerungsgruppe gebildet, die aus mindestens drei Personen besteht, die aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft kommen.

Fünf Kriterien

Für den Titel Fairtrade-Town muss eine Kommune nachweislich fünf Kriterien erfüllen, die das Engagement für den fairen Handel in allen Ebenen einer Kommune widerspiegeln. In den lokalen Einzelhandelsgeschäften und bei Floristen sowie in Cafés und Restaurants müssen mindestens zwei Produkte aus fairem Handel angeboten werden. Richtwert ist hier die Einwohnerzahl der Kommune. Produkte aus fairem Handel müssen auch in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen und Kirchen verwendet werden. Darüber hinaus sollen Bildungsaktivitäten zum Thema fairer Handel umgesetzt werden.

Bürgermeisterin Magdalene Heuvelmann zeigte sich skeptisch und gab zu bedenken, dass hinter dem Weg zur Fairtrade-Town ein gewaltiger Aufwand stecke. „Pro Jahr müssen vier Berichte geschrieben werden“, sagte sie. Die Arbeit in einer Steuerungsgruppe sei auch nicht zu unterschätzen. Das sei von der Verwaltung derzeit nicht zu leisten. Außerdem wäre Glandorf auch ohne das Siegel auf gutem Wege. „Wir verwenden fair gehandelte Produkte und Recyclingpapier schon seit langem“, sagte sie.

Skepsis

Auch andere Ausschussmitglieder zeigten sich angesichts des Verwaltungsaufwandes skeptisch. Ute Laumann (SPD) entgegnete jedoch, dass die Mitglieder der Steuerungsgruppe keinesfalls im Rathaus sitzen müssten. In den Reihen der Parteien fänden sich sicher Kommunalpolitiker, die sich der Sache annehmen könnten. Es gebe weiterhin schon erfahrene Akteure, wie die Kirchengemeinden oder die Initiatoren des Eine-Welt-Ladens, die man für die Kampagne ins Boot holen könne.

Nach kurzer Diskussion entschied sich der Ausschuss dafür, zunächst zu sondieren, wer in der Steuerungsgruppe mitwirken könnte und ob es andere Gemeindemitglieder gibt, die sich für die Sache begeistern könnten, ohne dass der Verwaltung ein Mehraufwand entstehen würde. Zudem wurde vorgeschlagen, mit Gemeinden, die bereits das Siegel haben, zu sprechen. Gegebenenfalls könnte dann in der Sommersitzung des Rates über die zertifizierte Unterstützung des fairen Handels abgestimmt werden.