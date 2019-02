Glandorf. Die Grundschule Schwege und auch der Marienkindergarten leiden an akutem Platzmangel. Schulleiterin Susanne Brinkmann hatte sich daher an den Schulausschuss gewandt mit der Bitte zu prüfen, unter welchem finanziellen Aufwand das Dachgeschoss der Grundschule ausgebaut werden kann.

Fakt ist, dass die Anzahl der am Mittagsessen teilnehmenden Schüler in Schwege und auch in Glandorf steigt und großer Platzmangel herrscht. Daher ist an beiden Standorten eine dauerhafte Lösung erforderlich. Eine mögliche Kooperation mit den Kindergärten, die ebenfalls Kapazitätsprobleme haben, soll dabei einbezogen werden.



Pavillon

Bürgermeisterin Magdalene Heuvelmann erklärte im Schulausschuss, dass für den Ganztagsschulbetrieb ein Raumbedarfskonzept aufgestellt werden müsse, das seine Zeit brauche. Aufgrund der akuten Bedrängnis habe die Gemeinde ins Auge gefasst, einen Pavillon für das Mittagessen als Übergangslösung anzuschaffen. In Schwege sollen in diesem Pavillon die Grundschulkinder und auch die Kindergartenkinder ihr Mittagessen einnehmen.

Michael Twyhues (SPD) und Carsten Linnenberg (CDU) sprachen sich für diese Zwischenlösung aus, Andrea Puke (UWG) zeigte sich jedoch skeptisch. Zum einen sei es für sie unvorstellbar, dass Kindergartenkinder und Grundschulkinder gemeinsam verköstigt werden können und zum anderen befürchtete sie, dass sich die Verwaltung auf dieser Zwischenlösung ausruhen könnte, wenn sich die Lage dadurch entspannt habe.

Abgelehnt

Die Bürgermeisterin betonte, dass es den Kindern ihrer Meinung nach zuzumuten sei, ein paar Meter zum Pavillon zu laufen. „Er müsste natürlich näher am Kindergarten als an der Schule stehen“, sagte sie. Sie versprach, dass die Verwaltung auch mit dem Pavillon ernsthaft an einem Raumkonzept für die Grundschulen als Ganztagsschulen arbeiten würde. Der Antrag der Grundschule Schwege wurde schließlich mit 9 Stimmen, einer Gegenstimme und drei Enthaltungen abgelehnt.

Aus dem gleichen Grund wurde auch das Vorhaben, die Aula der Grundschule Glandorf für 50.000 Euro zu sanieren, zunächst mal auf Eis gelegt. Auch hier argumentierte Magdalene Heuvelmann mit dem zu stellenden Raumkonzept, das alle Gebäude und Außenflächen einschließen soll. Mit acht Stimmen, zwei Gegenstimmen und vier Enthaltungen wurde also auch dieser Posten aus dem Haushalt 2019 gestrichen.

Parkplatzsituation

Ein weiterer Antrag der SPD befasste sich mit der Parkplatzsituation an der Schulstraße. Michael Twyhues sagte, dass die sich verschärfen dürfte, wenn der Christopherus-Kindergarten seinen Betrieb aufnimmt. Der Ausschuss einigte sich darauf, zunächst 20.000 Euro in den Haushalt für einen Planer einzustellen, der unter anderem den Parkplatz mit einen Ein- und Ausfahrten an der Turnhalle neu überplant. Der Antrag wurde bei einer Enthaltung einstimmig angenommen.