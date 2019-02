Glandorf. Zu einem kurzweiligen Bummel durch die Geschichte lädt die Historische Pättkestour in Glandorf ein. An insgesamt 30 Stationen erfahren Wanderer und Radler mehr über den Ort, seine Sehenswürdigkeiten und besondere Persönlichkeiten.

Gemeinsam mit der Gemeinde realisierte der Verein Kultour-Gut Glandorf das Projekt im Rahmen der Dorferneuerung. Gute vier Kilometer lang ist der Rundgang, der seinen Namen jenen kleinen, oft versteckten Pfaden verdankt, die abseits der Hauptstraßen die ortskundigen Bürger zu allen Zeiten schnell von einem Punkt zum anderen führten. Bei der Pättkestour führen sie zu Informationsstelen und kleineren Pultstelen mit sorgsam aufbereiteten Texten und historischen Fotos.





An 15 der 30 Stationen wird die Ortsgeschichte in kurzweiligen Geschichten und Anekdoten zudem noch hörbar: Kultour-Gut arbeitete dafür mit Culture Call in Delmenhorst zusammen. Das Ergebnis sind Audiodateien, die – teils unterlegt mit eigens für die Pättkestour komponierter Musik – die Vergangenheit lebendig machen. Und dafür brauchen die Pättkes-Bummler nicht mehr als ein Smartphone. Einfach die Telefonnummer 05426/949966 anwählen und nach Aufforderung die beiden Ziffern des gegenwärtigen Standortes eingeben – schon holt der Audio-Inhalt frühere Zeiten zurück.

Start auf dem Thieplatz

Alternativ führt ein QR-Code auf die CultureApp mit einer interaktiven Karte der Pättkestour, die auch daheim im Internet unter www.cultureapp.com/glandorf/ aufgerufen werden kann. Die Kombination von Texten, Fotos, Hörbeispielen und realem Erleben begeisterte zur Eröffnung der Tour am Samstag auch Bürgermeisterin Magdalene Heuvelmann: „Das ist ein ganz tolles Modell didaktischer Vermittlung. Und das sage ich auch als ehemalige Historikerin.“ Ihr Dank galt dem Verein Kultour-Gut Glandorf mit seinem Vorsitzenden Frank Niermann, der zwei Jahre und endlose Stunden der Planung, Recherche und Vorbereitung in die Tour investierte.





Ermöglicht wurde deren Realisierung durch die Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm und die damit verbundene Förderung mit EU-Mitteln. Auch die Gemeinde selbst unterstützte das Projekt finanziell. Der Rundgang startet nun an der Zisterne auf dem Thieplatz. Zweite Station ist das Pfarrhaus schräg gegenüber. Dort klagt in einer Audiodatei Pastor Hülster – gesprochen vom ehemaligen NDR-Redakteur Gerd Spiekermann - den Besuchern sein Leid. Das alte Pfarrhaus ist dunkel, feucht, zugig und damit bestens geeignet, sich Keuchhusten, Rheumatismus und Schlimmeres einzufangen.

Anzeige Anzeige

Immer den Pfeilen nach

Pastor Hülster beantragt einen Neubau. Doch dessen Realisierung sollte er nicht mehr erleben: Erst nach seinem Tod und 27 Jahre nach dem ersten Antrag erfolgte der Bau des Gebäudes, vor dem nun die zweite Stele der Pättkestour aufgerichtet ist. Das Averfehrder Kreuz, die alte Post, die Schwedenstraße und die Brauttür: Der Bummel durch die Pättkes hält Wissenswertes, Kurioses und Interessantes bereit. Richtungspfeile an den Stelen und auch entlang der Pättkes führen den Besucher von einem Punkt zum nächsten.

Flyer mit einem Übersichtsplan gibt es zudem im Rathaus, bei Kultour-Gut Glandorf und an vielen weiteren Stellen im Ort. Und wer die Runde nicht allein erlaufen möchte, der kann sich für geführte Gruppentouren an Kultour-Gut Glandorf wenden. Eine Führung dauert etwa 2,5 bis 3 Stunden.