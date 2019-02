Glandorf. „In einem kleinen Dorf im Osnabrücker Südkreis gibt es eine Keimzelle des Jeckentums“, finden die örtlichen Karnevalisten. Weit über die Landesgrenzen hinaus ist der traditionelle Rosenmontagsumzug der Gemeinde Glandorf bekannt.

Er beginnt, wie die Gemeinde weiter mitteilt, auch am 4. März wieder um 14.30 Uhr mit dem Rathaus-Sturm. Anschließend windet sich ein närrischer Umzug mit Wagen und Fußtruppen durch die heimischen Straßen. „Betört von der eigenen Tollkühnheit, beende die Jecken den Rosenmontag mit einer berauschenden Party. So soll es auch im Jahr 2019 sein.

Hierzu möchten die Glandorfer Jecken gerne die umliegenden Närrinnen und Narren einladen, sich mit einer Gruppe oder einem Wagen zu beteiligen. Überall im Osnabrücker Land und in Westfalen gebe es Närrinnen und Narren, und oft bedürfe es nur einer kleinen Anregung, damit diese sich aus ihren Verstecken heraustrauten, sich auf den Straßen trollten und öffentlich verrückt spielten, sagen die Glandorfer Narren: „Sollte es in der Region Karnevals-Zug-Begeisterte geben, die sich am Rosenmontag in ihrer Region nahezu heimatlos fühlen und nicht wissen wohin mit ihrer Kreativität und Power, dürfen sie sich gerne am Glandorfer Rosenmontagsumzug beteiligen.“ Interessierte können sich an den Rosenmontagsobernarr Paul Harwerth ( paul@harwerth.de oder Tel. 0170 9297493) oder an die Gemeinde Glandorf wenden.