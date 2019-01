Das Podium mit (von links) dem Landtagsabgeordneten Martin Bäumer, Glandorfs Bürgermeisterin Magdalene Heuvelmann, Lienens Bürgermeister Arne Strietelmeier. Foto: Gernot Gierschner

Lienen/Glandorf. 6.49 Uhr, kein Halt in Kattenvenne. Was bedeutet der neue Zugfahrplan für Kattenvenne? Gerappelt voll war am Mittwochabend der Saal in der Gaststätte Gravemeier – ein Zeiche für das große Interesse der Menschen aus Glandorf, Kattenvenne und Umgebung an der zukünftigen Anbindung an die Oberzentren Münster und Osnabrück.