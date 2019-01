Glandorf. Am Montagabend ist in Glandorf eine Frau von einem Unbekannten belästigt worden. Drei Personen kamen ihr zur Hilfe – diese sucht nun die Polizei.

Gegen 20.50 Uhr am Montag hatte der unbekannte Mann die Frau am Parkring nahe des Busbahnhofs belästigt. Er hatte sich zuvor an einer Bushaltestelle aufgehalten und die Frau anschließend verfolgt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

An einem Parkplatz wurden drei Personen auf die Frau und ihren Verfolger aufmerksam. Sie forderten ihn auf, die Frau in Ruhe zu lassen.

Die Polizei in GMHütte bittet nun eben jene Helfer, sich zu melden. Telefon: 05401/879500.