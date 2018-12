Fahles Licht liegt über der Stadt: Kommt zum Silvesterfeuerwerk noch eine Investionswetterlage, kann es Tage dauern, bis der Feinstaub durch die Silvesterraketen abzieht. Foto: Chromorange/Martina Raedlein

Glandorf. In Glandorf formiert sich Widerstand gegen die Belastungen durch das alljährliche Silvesterfeuerwerk. Seit Jahren fordert der Glandorfer Unternehmer Georgios Pandalis, zugunsten der Umwelt auf die Knallerei zu verzichten. Vor wenigen Tagen appellierte er in einem offenen Brief direkt an Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Menschen vor den Folgen des Feuerwerks zu schützen. Einen Verzicht auf die Silvesterböller fordert jetzt auch der Glandorfer CDU-Landtagsabgeordnete Martin Bäumer.