Glandorf. Globale Wirtschaft – globale Werte? In seinem Vortrag in Glandorf am Montag, 22. Oktober, fragt Hermann-Josef Große Kracht, 1962 in Glandorf geborener Theologie-Professor, ob im Wettbewerb die Solidarität verloren geht.

Nach dem Abitur am Gymnasium Bad Iburg leistete Große Kracht seinen Zivildienst beim Caritasverband Osnabrück ab. Nach dem Studium der Theologie, Soziologie, Pädagogik und Philosophie in Frankfurt, Münster und am Instituto Theológico Franciscano in Brasilien war er unter anderem Mitarbeiter am Institut für katholische Theologie der Universität Kassel. Als Studienrat unterrichtete er mehrere Jahre. Seit 2008 arbeitet er am Institut für Theologie und Sozialethik der Technischen Universität Darmstadt, seit 2013 als außerplanmäßiger Professor.

Barmherzigkeit

Der Vortrag am Montag in Glandorf, beginnt um 19.30 Uhr in der Windmühlenstraße 3. Bei Kultour-Gut! Glandorf wird Große Kracht den heute üblichen Vorstellungen des Solidarität-Begriffs als moralischer Verpflichtung ein älteres Verständnis gegenüberstellen: Solidarität beschreibt hier die Tatsache der gegenseitigen Abhängigkeit und Beeinflussung der Menschen in einer stark arbeitsteiligen Industriegesellschaft. Daraus habe sich im 19. Jahrhundert im Gegensatz zur christlich motivierten Barmherzigkeit eine „demokratisch-egalitäre" Konzeption von Solidarität ergeben, einer von den einzelnen anerkannten und frei übernommenen Verbundenheit. Diese Sicht, so Große Kracht, habe schon in der Frühzeit der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert auf der einen Seite zur Forderung von Sozialreformen geführt. Auf der anderen Seite seien durch die Tatsache, dass die Einzelnen durch Tauschprozesse miteinander verbunden sind, auch marktradikale Positionen begründet worden: Auf einem ungehinderten Markt, auf dem jeder sein persönliches Interesse verfolge, sei am Ende für alle gesorgt.

Große Kracht hält es für sinnvoll, den politischen Liberalismus des 17. Jahrhunderts mit den Einsichten der Solidaritätssoziologie des 19. Jahrhunderts zusammenzuführen. Damit könne ein „Update“ für die Theorie sozialer Gerechtigkeit in einer komplexen modernen Industriegesellschaft und in einer globalisierten Welt entstehen.