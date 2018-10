Glandorf. Das Alter hatte dem kleinen Unterstellhäuschen am Schierloher Weg schon zugesetzt, später kam Vandalismus dazu. Nun wurde es wieder saniert.

Denn bald kommt die Tochter von Petra und Thomas Hothnaier in die Schule und dann; nach und nach die anderen Kinder, die in der Nachbarschaft leben. Schon vor Jahren führte die Busroute hier vorbei. Damals wendete der Schulbus an dieser Stelle. Doch dann wurden die Kinder älter und der Schulbus fuhr entsprechend eine etwas andere Runde. Das kleine Unterstellhäuschen verfiel nach und nach. Die nächste Bushaltestelle, an der der Schulbus zur Grundschule hält ist nun 2,2 Kilometer entfernt. Für Kinderbeine ein weiter Weg, den die Eltern ihnen gerne; wenn es soweit ist; verkürzen würden.

Auch für Radfahrer

Für alle Fälle bereit ist schon mal das Häuschen für den Schulbus. Im Sommer hatte Ortsvorsteher Reinhold Hothnaier gemeinsam mit den Anwohnern das Haltehäuschen saniert. Mit 500 Euro hat die Gemeinde Glandorf das Projekt unterstützt. Aus dem Budget des Ortsteiles kamen weitere 350 Euro. Viel wurde auch in Eigenleistung erbracht. Doch nicht nur für Schulkinder könnte das Unterstellhäuschen in Zukunft Schutz bieten. An dem Häuschen führen drei Radtouren entlang: Egal ob der Bus in Zukunft dort seinen Haltepunkt haben wird oder nicht: Radfahrer können auf der Sitzbank im Häuschen auf jeden Fall eine Rast einlegen.