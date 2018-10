Glandorf. Auf große Resonanz bei kleinen und großen Technikfans stieß der Tag der offenen Tür beim Lohnunternehmen Möllenbeck in Glandorf-Averfehrden. Gegründet hat es vor 50 Jahren ein 19-Jähriger.

Mit einem solchen Andrang hatten die Veranstalter nicht gerechnet: Wahre Pilgerscharen machten sich am Sonntag mit Fahrrad oder Fahrzeug auf den Weg nach Averfehrden. Bei bestem Jubiläumswetter feierte das Landwirtschaftliche Lohnunternehmen Möllenbeck mit einem Tag der offenen Tür sein 50-jähriges Bestehen. Nur knapp einen Kilometer entfernt auf dem elterlichen Hof machte sich Ewald Möllenbeck im Alter von gerade einmal 19 Jahren als Lohnunternehmer selbstständig.

Keine zehn Jahre später baute er die erste Halle am heutigen Standort. Mittlerweile führt Sohn Michael Möllenbeck den Betrieb, dessen Jubiläum eigentlich auf Anfang Juli datiert. Aber ein Tag der offenen Tür mitten in der Zeit der Getreideernte? „Lieber Ende August“, dachten sich Michael und Tanja Möllenbeck. Denn für gewöhnlich ist dies die Zeit zwischen den arbeitsreichen Phasen der Getreide- und der Maisernte. Doch der übliche Vegetationskalender galt in diesem Sommer nur wenig.

Strohtrecker von den Nachbarn

Noch einmal musste das Fest deshalb verschoben werden. Am Sonntag präsentierte sich schließlich das Unternehmen den vielen Besuchern von beiden Seiten der Landesgrenze. Ein großer Strohtrecker, kreiert und aufgebaut von den Nachbarn, begrüßte sie vor den Toren des Unternehmens. Auf dem angrenzenden Feld lud der Fuhrpark zum Schauen und Fachsimpeln ein. Begeistert streiften Technikfans jedes Alters zwischen riesigen Mähdreschern und Bodenbearbeitungsgeräten, Schleppern und Transporttechnik umher. Schließlich umfasst das Servicespektrum des Unternehmens sämtliche Arbeiten von der Aussaat bis zur Ernte.

Allein 13 Schlepper und sechs Mähdrescher stehen deshalb bereit, die in rund 50 Kilometern Umkreis für die Landwirte zum Einsatz kommen. Doch welches Gerät dient wozu? Und was passiert eigentlich im Jahresverlauf auf dem Feld? Aufschluss darüber gab nicht nur den Kindern die Miniatur-Landschaft mit kleinen Siku-Feldmaschinen. Mit Sandkiste, Schaukel, Kistenrollbahn und Trecker-Parcours war zudem für ein buntes Kinderprogramm gesorgt. Die Erwachsenen nahmen sich unterdessen Zeit, um zu klönen, Freunde zu treffen und zu genießen. Bei Kaffee, Kuchen und mehr durften sie auch gerne einmal mehr zugreifen. Denn der Erlös aus dem Tag der offenen Tür kommt der Kinderkrebshilfe Münster zugute.