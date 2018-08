Unter anderem bei der energetischen Sanierung von Gebäuden winken steuerliche Vorteile im Rahmen der Städtebauförerung. Foto: Nestor Bachmann/dpa-tmn

Glandorf. Könnten in Zukunft Glandorfer bei der Sanierung älterer Häuser von steuerlichen Vergünstigungen profitieren? Damit die Bürger diese in Anspruch nehmen können, müsste die Gemeinde einen ersten Schritt machen und ein energetisches Sanierungskonzept erstellen. Das genaue Vorgehen erklärte – von der CDU angeregt – Ruth Drüggemüller in einer Ratssitzung.