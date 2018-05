Pfarrfest

Das Geburtstagskonzert bildet den Start zu den Feierlichkeiten zum 25. Kindergartenjubiläums – und war vor allem für Kinder selbst gedacht. Doch auch im weiteren Verlauf der Feierlichkeiten werden sie immer wieder eine zentrale Rolle spielen. So etwa bei dem Freilicht-Gottesdienst im Rahmen des Schweger Pfarrfestes. Los geht es am Samstag, 19. Mai, um 18 Uhr im Kirchgarten. Neben einigen Gottesdienstelementen, die die Kinder des Marienkindergartens selbst gestalten, werden sie am Ende auch Luftballons steigen lassen. Am Sonntag geht es um 14 Uhr im Kirchgarten weiter. Dort führt der Kindergarten das Theaterstück „Eine Schildkröte hat Geburtstag“ auf. Anschließend sind beim Tag der offenen Tür des Kindergartens ab 14.30 Uhr verschiedene Spiele und eine Tombola geplant.