Osnabrück. Eine Frau ist Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Glandorf schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 12.19 Uhr auf der Hauptstraße/ Kreisstraße 341 zwischen Schwege und Kattenvenne. Eine 37-jährige Frau war mit ihrem Seat in Richtung Kattenvenne unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Schwer verletzt wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.