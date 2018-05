Glandorf. Im Zeichen alter Autos stand am Sonntag der zweite Teil des Maimarktes. Tausende Besucher bestaunten die Edelkarossen. Bis auf einen Gewitterschauer am Sonntagnachmittag zeigte sich der Gewerbeverein zufrieden mit der alle zwei Jahre wiederkehrenden Veranstaltung.

Stefan Rösler ist „Mr. Know-it-all“. Einer, der einfach alles weiß. Was Autos anlangt. Jeder Wagen, der bei ihm vorbeifährt, ist ihm bekannt. Baujahr und -reihe Sonderanfertigung, Hubraum und Anekdoten – das hat Rösler locker drauf. Was er fachkundig am Sonntagmittag auf dem Maimarkt ins Mikrofon sprach, war bar jeder Aufgeblasenheit und unverständlicher Fachexpertise. Selbst für den weniger Interessierten gab es Neues zu hören. Etwa, dass das in Italien entworfene Ghia-Design eigentlich für den US-amerikanischen Markt gedacht war. Dort winkte man ab und so kam es nach Zusammenstauchen des Aussehens zur Liaison mit Karmann. Mehr zur Gewerbeschau am Samstag lesen Sie hier.

Schönes altes Blech

Spaß hatten die Fans des fahrfähigen alten, aber schönen Blechs am Fachsimpeln. Zweigeteilt ist der Markt, wie zu hören war. Das bei manchen reichlich vorhandene Geld wird mangels anderer Renditeversprechen in seltene Oldtimer gesteckt. Andere alte Autos bleiben, gute Pflege vorausgesetzt, zumindest wertkonstant. Auch wenn sie noch im Alltagsbetrieb sind.

„Mit dem fahre ich noch jeden Tag zur Arbeit“, erzählte Andreas Werner aus Bad Rothenfelde. Gemeint ist sein 71er Chevelle aus der Autoschmiede Detroit. Der gelernte Automechaniker hat sich mit diesem Wagen einen Traum erfüllt. Und dafür seinen Käfer von 1967 verkauft. Viel Freizeit und etwas Geld hat er in den Chevelle gesteckt. „Zum Glück hat meine Frau Verständnis, wenn ich bis nachts in der Halle bin.“ Mehr aus Glandorf im Netz

Formel-Eins

Betrieb gab auch bei den zwei Autohäusern im Ortskern. Beide setzten auf einen Mix mit alten und nagelneuen Wagen und Aktionen zum Mitmachen. Besonderer Hingucker im Mercedeshaus am Kreisel: Hier hatte man zur Eröffnung am neuen Standort eigens einen Silberpfeil der Formel-Eins nach Glandorf importieren lassen.

Die Oldtimer- und Jahrmarktmeile verlängerte noch der Trödelmarkt auf der Münsterstraße. Dort galt es kurz vor 16 Uhr schnell einzupacken, denn es nahte eine Gewitterfront. Der dann einsetzende Regen führte auch dazu, dass das Showprogramm auf dem Thie nicht mehr bis zum Ende ging.

Dorfgemeinschaft

Bei der traditionellen Auslosung der Tombola habe man wegen des Wetters wieder auf die in Sachen Improvisation immer vorhandene „gelebte Dorfgemeinschaft“ setzen können, sagte Martin Auf der Landwehr vom veranstaltenden Gewerbeverein. Die Bekanntgabe und Überreichung der Preise fand im großen Messezelt statt, in das die allermeisten vor dem Regen geflüchtet waren. Martin Auf der Landwehr zeigte sich in der Bilanz des diesjährigen Maimarktes sehr zufrieden: „Es gab eine gute Beteiligung, die Besucherzahl passte und die Stimmung war gut. Selbst Petrus hat es gut mit uns gemeint: Andernorts war es wettertechnisch ja weitaus schlimmer.“