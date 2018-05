Glandorf. Mit 22 Ausstellern auf der Gewerbeschau, Jahrmarktbuden und einer Party bis Mitternacht startete am Samstag der Glandorfer Maimarkt. Das noch frühsommerlich gute Wetter zog viele Besucher in den Ortskern.

Martin auf der Landwehr zeigte sich schon kurz nach der Eröffnung um 14 Uhr zufrieden. Den Vorsitzenden des veranstaltenden Glandorfer Gewerbevereins freute etwa, dass sich die Aussteller sehr attraktiv präsentierten. „Die Messestände sehen ansprechend gut aus und laden dazu ein, ins Gespräch zu kommen.“

Mit Selfie und QR-Code

Ein modernes Lotsenspiel durch die Ausstellervielfalt hatte die Firma Net-Xit entworfen. An manchen Ständen galt es mit dem Smartphone einen QR-Code einzuscannen, der mit einem kleinen Rätsel verriet, zu welchem Stand es nun zu gehen hatte. Doch stopp: Bevor es weiterging, sollten die Besucher noch ein Selfie von sich und dem Stand mit dem Code machen. „Wer alle Stände besucht hat und uns die Selfies zeigt, muss noch einmal würfeln und bekommt dann ein kleines Geschenk“, so Net-XIt-Inhaber Andreas Pieper zur Idee seiner Angestellten.

Hopfenhöhle

Den Firmen ging es darum, ihre Produkte zu präsentieren. Das war zum einen Originelles, wie die sogenannte Hopfenhöhle. Mit ihr lässt sich der Biervorrat mittels einer in den Boden eingelassenen, runden Säule im Gartenboden einigermaßen kühl lagern. „Wir probieren, das Richtung WM mal an den Mann zu bringen“, sagte Sebastian Schäfer, Niederlassungsleiter der Baustaoffhandel Teutoburger Land GmbH.

B.Braun Avitum stellt sich vor

Auch ernstere, überlebenswichtige Produkte wurden vorgestellt. Die Firma B. Braun Avitum produziert viele Artikel, die im Bereich der Dialyse Anwendung finden. Der Betrieb mit 480 Mitarbeitern vor Ort ist für den Konzern auch ein wichtiger Logistikstandort. Von Glandorfs aus wird die komplette Kommission innerhalb Deutschlands entwickelt, erklärte Werksleiter Matthias Mansla. „Von 30.000 Stellplätzen im Osnabrücker Raum aus, werden die Artikel der B. Braun-Gruppe weltweit verschickt.

Genutzt wurde die Messe teilweise auch für erste Sondierungen in Sachen Bewerbungen. So reichte eine Fachkraft ihre Mappe direkt am Stand von B. Braun ein. Im Eingangsbereich des Messezeltes hatten manche Aussteller direkt ihre Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebote platziert.

Auch in Münster hohes Ansehen

Noch vor der offiziellen Eröffnung der Messe machte Martin auf der Landwehr mit Bürgermeisterin Magdalene Heuvelmann und deren Kollegen aus Bad Laer, Lienen und Sassenberg die Runde durch das Messezelt. „Mich freut zu hören, dass Glandorfs Handwerker beispielsweise in Münster ein hohes Ansehen genießen“, zog Heuvelmann anschließend ein Fazit der Gewerbeschau.

Anzeige Anzeige

Partynacht auf dem Thie

Die Partynacht auf dem Thie begann am frühen Abend. Wummernde Beats aus der Mobildisco „M. und J. Powersound“ bereiteten musikalisch die Bühne für zwei Live-Acts. Schlagersänger und Schlagerpirat Jürgen Schneider pushte das Publikum mit Schlagerevergreens wie „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ und „Du hast mich tausend Mal belogen“ zum Mitfeiern.

Martin Rose, bekannt aus der RTL Strippted-Reality-Serie „Schwiegertochter gesucht“, fand dann als Wolfgang Petry-Double den Boden bereitet: Er bot in zwei Sets all jene Wahnsinns- und Höllenhits des Originals, die das Partyvolk weiter in Stimmung brachte.