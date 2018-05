Glandorf. Wenn demnächst in Großbritannien wieder die royalen Hochzeitsglocken läuten, wird nichts dem Zufall überlassen. Natürlich auch nicht der Blumenschmuck. Wie es damit Brautpaare aus Glandorf halten, berichtet Floristin Alina Brockmeyer im Interview. Außerdem spricht sie über Kameras im Brautstrauß, getrocknete Blumen und die Onlineplattform „Pinterest“.

Wenn es um Blumenschmuck bei Hochzeiten geht: Kann Sie dabei eigentlich noch etwas überraschen?

Ja. Vor einiger Zeit wollte ein Paar, dass ich eine Gopro-Kamera in den Brautstrauß einbinde.

Eine Gopro-Kamera?

Das sind kleine Kameras. Das Brautpaar wünschte sich den schönsten Moment, wenn sie in die Kirche schreiten, auf Video festzuhalten.

Wie haben Sie es geschafft die Kamera im Brautstrauß einzubinden? Das klingt sehr herausfordernd...

Es war tatsächlich schwierig, die Kamera mit dem restlichen Strauß zu verbinden. Der Kamerastab war relativ dick und die Blumenstiele wurden immer wieder verschoben. Am Ende war die Kamera eingebunden und keine Blütenstiele wurden dabei beschädigt, es sah klasse aus.

Passiert so was öfter? Lassen sich viele Paare Gegenstände in den Strauß einbinden?

In letzter Zeit schon. Es sind oft persönliche Teile, ein Amulett beispielsweise, mit einem Bild von Verwandten, Eltern oder jemand anderem, der nicht dabei sein kann.

So das ein Teil dieser Person trotzdem da ist. Schöne Idee.

Manchmal ist es auch der Ring einer verstorbenen Oma.

Gibt es sonst noch Dinge, die derzeit im Trend sind?

Vintage ist ein großer Trend. Die Blüten sind oft in zarten Farben gehalten, rosa, lachsfarben, verschiedene Weißtöne, grün. Es ist meistens ein Strauß mit vielen kleinen Blüten – ganz klassisch rund gebunden, ohne Bänder. Im Hochsommer werden dann oft auch ganz bunte Sträuße mit Wald- und Wiesenblumen gewünscht. Grundsätzlich ist es aber so: Bei der Auswahl der Blüten sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Auch Oliven- und Eukalyptuszweige sind möglich.

Viele möchten den Strauß ja gerne als Andenken aufbewahren. Gibt es Blumen, die sich besonders gut trocknen lassen?

Es lässt sich nie gut voraussagen, wie ein Strauß eintrocknet. Es kommt zum Beispiel darauf an, wie das Wetter ist oder ob zum Beispiel nach der Trauung noch lange Fotos gemacht werden und der Srauß dadurch für einen längeren Zeitraum ohne Wasserversorgung ist.

Kommen die meisten Leute mit konkreten Vorstellungen?

Auf jeden Fall. In Zeiten von „pinterest“ haben die meisten schon ein relativ genaues Bild, wie der Strauß aussehen soll. Oft bringen sie auch schon Beispielfotos mit.

Das scheint für Sie aber völlig in Ordnung zu sein ...

Ich finde das gut. Es ist immer ein Vorteil, wenn ich mir möglichst frühzeitig eine genaue Vorstellung davon machen kann, was die Herrschaften wünschen.

Gibt es trotzdem Fälle, in denen Sie eher von einem bestimmten Strauß abraten?

Wir besprechen alle Wünsche und Ideen, da ändert sich dann manchmal auch die erste Vorstellung. Abraten würden wir von einer Blumenauswahl, welche nicht zur Jahreszeit passt. Sonst ist der Kreativität keine Grenze gesetzt.

Warum ist es Ihnen wichtig, dass die Blüten zur Jahreszeit passen?

Gerne machen wir vieles möglich. Aber ich fände es nicht stimmig, wenn der Brautstrauß und die Dekoration bei einer Hochzeit im Herbst aus Tulpen bestehen würde.

Eine letzte Frage noch: Was würden Sie sagen, hat sich in den letzten Jahren verändert?

Von der Einladung bis zum Blumenschmuck ist eine Gestaltungslinie sichtbar. Zur Freude unserer Floristenherzen, hat die Blume an Wertigkeit gewonnen und ist zu etwas noch Besondererem geworden.