Glandorf. Wofür ein Straßenschild nicht alles gut sein kann: In Glandorf wurde nun mit einem ausrangierten Schild die Brücke auf dem sanierungsbedürftigen Radweg repariert. Die Verkehrswacht Glandorf warnt vor Gefahren. Das Landesstraßenbauamt verspricht aber: Es sei lediglich eine Übergangslösung.

Anfang April hatte die Verkehrswacht Glandorf einmal mehr darauf hingewiesen, dass der Radweg an der Laerschen Straße (L94) stark sanierungsbedürftig ist. Sie wiesen dabei besonders das Teilstück mit den vier Holzbrücken hin. „Besonders dringend war die Reparatur einer Holzbrücke, in deren Bohlen an einer Stelle bereits ein großes Loch klaffte, sodass Kinderfüße problemlos reintreten konnten“, so Oliver Alterbaum von der Glandorfer Verkehrswacht in einem Schreiben an die Redaktion. Das bestätigt nun auch Frank Engelmann von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr: „Anfang April wurden von unserer zuständigen Straßenmeisterei in Bad Iburg an dem von Ihnen erwähnten Bauwerk zusätzlich Brückenschäden festgestellt“. Die Straßenmeisterei reagierte und reparierte die Brücke zunächst provisorisch, indem sie ein Straßenschild umdrehte und auf die Brücke schraubte. Mehr aus Glandorf im Netz

Potenzieller Unfallschwerpunkt

Die Verkehrswacht in Glandorf weißt darauf hin, dass diese Lösung zu einem neuen „potenziellen Unfallschwerpunkt“ werden könnte. „Spätestens im nächsten Winter bei Frost, wenn nicht sogar vorher bei starkem Regen, gleichen diese Rutschbahnen, die Stürze magisch anziehen“, so Oliver Alterbaum. Frank Engelmann betont jedoch, dass es sich lediglich um eine Übergangslösung handele: Bereits Anfang April seien Holzbohlen bestellt worden. Diese seien bislang nicht geliefert worden.

Schadensanspruch?

Die Verkehrswacht Glandorf würde es hingegen lieber sehen, wenn in Zukunft mehrere hundert Meter am Stück komplett saniert würden. „Man sieht an diesem Reparaturansatz, dass die provisorischen Flickereien die Probleme nicht lösen“. Vor allem deshalb weil auch die Betonplatten zerbrochen, beschädigt und nur notdürftig repariert wurden. Deshalb hatte die Straßenbaubehörde bereits im Herbst Warnhinweise aufgestellt. „In diesem Bereich“ sei Anfang April offenbar auch eine Radfahrerin gstürtzt, die sich am Knie verletzt. Sie machte darauf einen Schadensersatzanspruch geltend, der der Behörde derzeit zur Stellungnahme vorliegt. Sie stellten zudem weitere Warnhinweise auf.

Mehr Geld für Straßensanierungen

Zudem beantragte die Landesbehörde für Straßenbau auch in diesem Jahr Mittel für die Instandsetzung des Radwegs. „Tatsächlich gibt es im Zuständigkeitsbereich des Geschäftsbereichs Osnabrück auch deutlich schlechtere Landesstraßen und Landesstraßenradwege“, so Engelmann. Diese wurden jedoch nicht gewährt. Landtagsabgeordneten Martin Bäumer (CDU) setzt sich ebenfalls für die Sanierung des Radweges ein. „Ich möchte in den nächsten Wochen und Monaten auch andere Parteimitglieder davon überzeugen, dass wir mehr Geld für die Sanierung von Radwegen zur Verfügung stellen müssen.“