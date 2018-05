Glandorf. Heimische Natur pur haben alle 186 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Glandorf erlebt. Am Freitag hatten sie Spaß beim Waldprojekttag, der von den Jägern des Hegerings Heide in Zusammenarbeit mit der Schule und dem Grundschul-Förderverein zum ersten Mal auf die Beine gestellt wurde.

Wie gut Waldkäuze gucken können, wie weich sich das Fell eines Wildkaninchens anfühlt oder dass Baumstämme nicht nur Wasser von der Wurzel bis zur Krone, sondern auch die leisesten Geräusche weiterleiten können, erfuhren die Kinder auf ihrer Rallye durch den Wald in der Nähe von Schloss Harkotten. Aufgeteilt in kleine Gruppen rätselten sie an 13 Stationen, die von den Jägern betreut wurden. „Die Kinder sollen durch spielerisches Lernen die Natur erforschen und den Wald mit allen Sinnen erleben“, berichtete Theresia Lietmann, zertifizierte Waldpädagogin und Jägerin aus Warendorf-Milte. Sie hatte die Rallye für den Waldprojekttag entworfen.

Das stärkste Tier des Waldes

Dampfende Köpfe und Gruppengetuschel an Station zwölf: „Ich suche das stärkste Tier des Waldes“, regte Klaus Hörstkamp vom Hegering Heide die Diskussion unter den Schülern an. Warum es sich bei dieser Suche weder um Hirsch, noch um den Bär, sondern um die Waldameise handelt, erklärte er den Kindern und zeigte ihnen anschließend, wie die starken Ameisen untereinander kommunizieren: „Durch Riechen“. „Gar nicht so einfach“, stellten die Schüler fest, als sie an Duft-Dosen schnupperten und zuordnen mussten. „So ein Waldtag ist toll. Hier müssen wir nicht herumsitzen wie in der Schule und können alles direkt anfassen und ausprobieren“, fassten Ida (7), Jana (8) und Gesa (8) aus Klasse 2B ihre Begeisterung in Worte.

Um 12:30 Uhr schallten Jagdhörner durch den Wald. Das Signal für die Schüler: „Mittagspause“. Auf ausgebreiteten Jacken rasteten sie an unterschiedlichen Stellen des Walderlebnisparcours und packten ihre mitgebrachten Butterbrote aus. Gestärkt ging es danach noch bis 15:30 Uhr weiter durch die Natur, schließlich mussten genügend Punkte gesammelt werden, um die Rallye zu gewinnen.

Waldprojekttag alle vier Jahre

Angekommen am Ziel warteten die Eltern am großen Finger-Food-Buffet. „Es gibt Finger Food, damit nachher kein Müll wie zum Beispiel Plastikbesteck im Wald liegen bleibt“, erklärte Francis Meyer, Konrektorin der Grundschule Glandorf. Sie freute sich über die gelungene Premiere und plant nun, den Waldprojekttag alle vier Jahre zu wiederholen, damit jedes Kind in seiner Grundschullaufbahn einmal daran teilnehmen kann. Auch Glandorfs Bürgermeisterin Magdalene Heuvelmann und Ferdinand von Korff, der das Waldareal am Schloss Harkotten für die Rallye zur Verfügung stellte, genossen am Nachmittag den geselligen Abschluss unter grünen Bäumen. Ursprünglich war die Wald-Rallye zum Ende der Waldprojektwoche der Grundschule im September 2017 geplant. Wegen starken Regens wurde sie in den Mai verschoben.