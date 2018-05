Glandorf. Der Wonnemonat Mai ist der klassische Spargelmonat. Und gleich zu Beginn zieht es üblicherweise zahlreiche Menschen in die Natur. Der Malteser Hilfsdienst (MHD) Glandorf nutzte den Termin zum Befeuern der Suppenkanone. Auch bei durchwachsenem Wetter kamen Hunderte Maigänger zum Spargelsuppentag der ehrenamtlichen Helfer.

Man nehme 40 Kilogramm Spargel und koche daraus 250 Liter Spargelcremesuppe – so handhaben es die Malteser schon seit 19 Jahren. „Damals haben wir unsere Feldküche für den Katastrophenschutz bekommen und suchten eine Gelegenheit, um sie nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch zu benutzen“, sagte Britta Kellermann. Und weil sich das Konzept bewährt hat, blieb ihm der MHD Glandorf auch die ganzen Jahre lang treu.

Auf der Spargeldeele

Einen Tag vorher wurde das weiße Gold, wie das beliebte Gemüse auch genannt wird, von 15 Helfern geputzt und geschnibbelt. Am 1. Mai starteten die Feldköche Michael Salmon und Elisabeth Strubberg um 6 Uhr morgens den Garvorgang. 15 Ehrenamtliche bereiteten auf der Spargeldeele von Landwirt Antonius Eiler den Verkauf vor. Bierzeltgarnituren stellten sie auf und in diesem Jahr auch ein Zelt, damit Besucher im Freien nicht nass wurden. Der Spargelbauer stiftete die Hauptzutat und stellte seine Scheune zur Verfügung, er selbst war mit Spargelröllchen und Spargelpizza an der Mahlzeit beteiligt. Mehr aus Glandorf im Netz

Nach dem Start des Spargelsuppentages bildete sich schnell eine lange Schlange an der Ausgabe, denn nicht nur Maigänger schätzten die leckere warme Mahlzeit. Einige Besucher kamen extra dafür angefahren. Und ein erklecklicher Teil wanderte in Töpfen und Dosen in heimische Esszimmer. Dennoch war Britta Kellermann in diesem Jahr zunächst skeptisch, ob alles aufgegessen würde: „Das trübe Wetter könnte uns einen Strich durch die Rechnung machen“, sagte sie.

Poffertjes

Neben den Spargelgerichten bot der MHD beim Spargelsuppentag auch Kaffee und etwa 20 selbstgebackene Kuchen an, die ebenfalls nicht ausschließlich vor Ort verzehrt wurden. Wohl aber die 100 Portionen Poffertjes, die die ehrenamtlichen Helfer vor Ort buken. Den Erlös nutzt der MHD für die eigene Vereinsarbeit. Denn die Jugendarbeit, Sanitätsdienste und vor allem die First Responder – ehrenamtliche Helfer, die Notfallpatienten in und um Glandorf bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts versorgen – sollen durch Spenden finanziert werden.

Weil aber die Suppenkanone des MHD bei Besuchern so schrecklich beliebt ist, kommt sie im Mai nochmal zum Einsatz. Beim Glandorfer Oldtimertreffen am Sonntag, 13. Mai, kümmern sich die Ehrenamtlichen wieder um die Verpflegung.