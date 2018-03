Glandorf. Eine gute Kombination – da sind sich die Mitglieder des Sozialausschusses einig: Neben seiner Arbeit als Flüchtlingskoordinator arbeitet Johannes Wöste jetzt auch als Jugendpfleger. Nun hat er ein überarbeitetes Konzept für die Jugendarbeit vorgestellt.

Letztmalig sei die sogenannte „Regionalkonzeption“ 2010 überarbeitet worden und entsprechend reif war die Zeit nun – acht Jahre später – für eine Fortschreibung: „Ein paar Punkte habe ich neu aufgenommen“, berichtet Johannes Wöste nun vor dem versammelten Sozialausschuss – bisher war er vor allem als Flüchtlingskoordinator aktiv. Seine Stelle ist nun erweitert worden: Er ist nun auch der Jugendpfleger der Gemeinde. Neben geänderten Rechtsvorschriften sind es auch erweiterte Öffnungszeiten des Halvis, die Eingang in das Konzept gefunden haben: An vier Tagen ist das Jugendzentrum nun wieder geöffnet: von Montag bis Mittwoch zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr, sowie am Freitag von 15 bis 19 Uhr. „Auch die pädagogische Zielsetzung habe ich erneuert oder präzisiert“, erläutert der Jugendpfleger weiter. Unter anderem soll Eigenkompetenz, kulturelle Kompetenz, Genderkompetenz und die Teilhabe an der Gesellschaft vermittelt werden. Das Konzept findet viel Lob im Sozialausschuss. Andrea Puke (UWG) streicht vor allem das pädagogische Konzept hervor: „Es fühlt sich gut an“, sagt sie. Ute Laumann äußert sich auch positiv zu der Idee, Asylsozialarbeit und Jugendpflege in einer Stelle zu vereinen. Das Konzept wird einstimmig dem Ausschuss empfohlen. Mehr aus Glandorf im Netz