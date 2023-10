Kürbisse, Kaninchen und Flohmarkt Das erwartet die Besucher auf dem 21. Kürbismarkt in Glandorf am Wochenende Von Manuel Wozniak | 19.10.2023, 09:03 Uhr Sind schon fleißig bei der Vorbereitung des Kürbismarktes: Michael Biedendiek und Stefan Krause vom Vorstand des Gewerbeverband Glandorf, sowie Tom Pues-Tillkamp, der Sohn des Hofes. Foto: Manuel Wozniak up-down up-down

Für gewöhnlich denken Menschen bei dem Anblick geschnitzter Kürbisse an Halloween. Nicht so in Glandorf. Zurzeit werden in den dortigen Kindergärten wieder Kürbisse geschnitzt, bemalt und dekoriert für den anstehenden Kürbismarkt am Wochenende.