Dagmar Bahlo (SPD) war als strahlende Siegerin mit dem Wahlergebnis mehr als zufrieden Foto: Michael Gründel

Georgsmarienhütte. Das ist eine Überraschung: SPD-Kandidatin Dagmar Bahlo hat bei der GMHütter Bürgermeisterwahl in vier von sechs Stadtteilen vorn gelegen und geht jetzt in zwei Wochen als Favoriten in die Stichwahl gegen CDU-Bewerber Christoph Ruthemeyer, der nur in Holzhausen und Holsten-Mündrup mehr Stimmen als die Konkurrentin verbuchen konnte.