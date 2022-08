In Georgsmarienhütte konnten am Sonntagabend zwei Männer festgenommen werden, die offensichtlich ein Fahrrad gestohlen hatten. Einer der Männer trug einen Bolzenschneider bei sich. (Symbolfoto) FOTO: dpa/Andreas Geber up-down up-down Zeugen gaben Hinweise Fahrraddiebe bei Gildehaus in Georgsmarienhütte festgenommen Von Anke Schneider | 22.08.2022, 16:29 Uhr

Eine Meldung über zwei Fahrraddiebe ging am Sonntag um kurz vor 23 Uhr bei der Polizei in Georgsmarienhütte ein. Auf dem Parkplatz an der Bushaltestelle Gildehaus waren zwei Männer dabei Fahrräder aufzubrechen.