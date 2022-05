Ein Heimspiel hatte Kinder-Entertainer Frank Acker, der mit seinem „Zappeltier“ als Maskottchen auf der Showbühne viele Kinder in seinen Bann zog. FOTO: Rolf Habben Auftakt der Freiluftsaison Zum Cityfest in Oesede strömen an zwei Tagen etwa 16.000 Besucher Von Rolf Habben | 08.05.2022, 18:17 Uhr

Endlich wieder Leute treffen, klönen und unter freiem Himmel Musik hören und eine Maibowle genießen – all das war am Wochenende wieder möglich beim Cityfest in Oesede. Nachdem das beliebte Fest zuvor zwei Jahre coronabedingt hatte ausfallen müssen, wurde auf der Oeseder Straße nun zwei Tage lang jeweils nachmittags gefeiert.