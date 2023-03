Die Graf-Ludolf-Schule in Kloster Oesede. Archivfoto: Jörn Martens up-down up-down Rat beauftragt Gutachter Zukunft der Graf-Ludolf-Schule in Georgsmarienhütte soll geklärt werden Von Raphael Steffen | 28.03.2023, 07:30 Uhr

Sanierung am bisherigen Standort oder Umzug in die heutige Sophie-Scholl-Schule – diese Szenarien für die Zukunft der Graf-Ludolf-Schule in Kloster Oesede stehen im Raum. Ein Gutachten soll für Klarheit sorgen. Einige halten das für Zeitverschwendung.