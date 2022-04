Während sich die Asylbewerberzahlen in den vergangenen sieben Jahren kontinuierlich verringerten, müssen die Landkreis-Gemeinden in diesem Jahr 80 Flüchtlinge aus Kriegs- und Krisenländern aufnehmen. 57 von ihnen konnten bereits untergebracht werden.

Am Anfang steht immer die Frage: Wohin mit den Asylbewerbern? Für viele Kommunen stellt die Raumfrage ein zentrales Problem dar. So auch in Hasbergen. Geeigneter Wohnraum ist dort Mangelware; Platznot die Folge. Zwei Flüchtlinge sind bislang in einer zentralen Obdachlosenunterkunft untergebracht. In den kommenden Monaten werden noch drei weitere Asylbewerber in Hasbergen erwartet. Das könne zu einem Problem werden, betont Martin Tillner von der Gemeinde, „schließlich haben wir nicht mehr genügend Raum“. Um einen drohenden Engpass zu vermeiden, müsse notfalls noch weiterer Wohnraum angemietet werden.

In GMHütte sieht die Situation dagegen ein wenig besser aus, und das, obwohl es kein Flüchtlingswohnheim mehr gibt. Asylbewerber leben seit dessen Schließung in Privatwohnungen. Zudem versucht die Stadt, die Flüchtlinge bei ihrer Eingewöhnung in der neuen Umgebung zu unterstützen. Die Wohnungen werden saniert und eingerichtet, die Asylbewerber bei Behördengängen betreut. Obwohl GMHütte mit neun Personen – sechs davon wurden bereits untergebracht – dieses Jahr die meisten Flüchtlinge im Landkreis aufnehmen muss, sieht Michael Pohlmeyer von der Verwaltung noch kein gravierendes Raumproblem auf die Kommune zukommen. Es sei zwar nicht einfach, „aber neun Personen schaffen wir schon“. Mit den Neuzugängen werden Ende des Jahres voraussichtlich 26 Asylbewerber in GMHütte leben.

Für genügend Unterkünfte ist auch in Hagen gesorgt. Die Gemeinde habe sich schon „seit Jahren auf die derzeitige Situation vorbereitet“, berichtet Ralf Zumstrull, Leiter des Hagener Ordnungsamtes. So wird den Flüchtlingen eine Sammelunterkunft mit Gemeinschaftsküche und Einzelzimmern als Wohnraum zur Verfügung gestellt. Drei Asylbewerber hat die Gemeinde in diesem Jahr aufgenommen. Damit leben nun acht Flüchtlinge in Hagen. Ob noch weitere hinzukommen, steht laut Zumstrull noch nicht fest.