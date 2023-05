Brigitte Köppen-Börs, geschäftsführende Gesellschafterin von Textilpflege Meyer in Bad Iburg, freut sich darüber, dass Antonia Cermil nun fest in ihrem Unternehmen arbeitet. Foto: Jörn Martens up-down up-down Fester Job statt Behindertenwerkstatt Wie Antonia Cermil einen festen Job bei Textilpflege Meyer in Bad Iburg fand Von Cornelia Achenbach | 28.05.2023, 07:31 Uhr

Die Politik sagt: Wir wollen mehr Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt integrieren. Die Realität sagt: gar nicht so einfach. Dass es aber klappen kann, wenn alle Akteure an einem Strang ziehen, zeigt das Beispiel von Antonia Cermil aus Georgsmarienhütte.