DWD warnt vor kräftigem Regen Wetterprognose: Versinkt „Hütte rockt" 2023 am Samstag im Matsch? Von Jessica von den Benken | 11.08.2023, 15:56 Uhr Beim Hütte Rockt Kids Day 2023 spielte das Wetter mit. Foto: André Havergo

Wird es nass beim Festival im Osnabrücker Land? Wir haben nachgefragt, auf was sich die Besucher von „Hütte rockt“ in Georgsmarienhütte am Samstag, 12. August 2023, einstellen müssen.