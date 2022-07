Schon vor rund 100 Jahren existierte am Standort „Am Kirchenkamp“ ein Fahrradgeschäft. Unser Geschäft besteht inzwischen seit über 50 Jahren und wird heute in zweiter Generation geführt. Für Freude am Radfahren und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis stehen wir mit unserem Namen. Beste Qualität von Materialien, Verarbeitung und Beratung sind für uns Ehrensache. Wir wollen, dass Sie von Anfang an zufrieden sind – und stehen Ihnen jederzeit gern mit Rad und Tat zu Seite!

Ab dem Frühjahr 2013 freuen wir uns darauf, Sie in unserer neuen 2.000 qm Fahrrad-Erlebniswelt begrüßen zu dürfen.

Lezynes Mini Drive XL LED

Das Frontlicht stellt ein kraftvolles Fahrradlicht für Nachtfahrten dar, welches mit maximal 200 Lumen Lichtstrom ausreichend Licht bietet. Auf Grund des Power Beam Reflektors und der eingebauten MOR-Linse (Maximum Optical Reflection) bietet Lezynes Mini Drive XL LED Frontlicht Performance sowohl im Fern- als auch im Nahbereich. Das 100% CNC-gefräste Aluminiumgehäuse und die Batteriekappe machen die Mini Drive XL zu einer hochwertigen Fahrradbeleuchtung. Der leistungsstarke Lithium-Ionen Akku kann mit einem USB-Anschluss verbunden und aufgeladen werden. Die Lampe ist zudem ausgestattet mit 3 Lichtmodi, 1 Blinkmodus sowie einem intelligenten Druckknopf mit Batterieanzeige.

Preis: 69,90 €

Uvex I-Vo CC

Der einsteigerfreundliche Allrounder in mattem Finish. Auf Tour mit dem Rennrad oder beim Mountainbiken – der Radhelm uvex i-vo cc spielt seine Stärken in allen Situationen perfekt aus. Mit zwei Schalengrößen und dem praktischen uvex IAS-Größenverstellsystem lässt sich der uvex I-Vo cc an jede Kopfform optimal anpassen.

Preis: 59,95 €

Puky ZL 16 Alu

Dieses Rad überzeugt durch den besonders großen Verstellbereich von Sattel (Höhe) und Lenker (Höhe und Neigung). Damit bietet das ZL16 eine weitaus längere Nutzungsdauer als herkömmliche Fahrräder in dieser Größe. Durch den verwendeten Alu-Rahmen ist auch das Gewicht des Puky ZL 16 Alu für die Kinder gut zu beherrschen.

Preis: 189,99 €

Abus Bordo

Mit frischen Farben – Rot, Weiß und Schwarz – und einem überarbeiteten Design geht der Klassiker Bordo 6000/6100 in die kommende Saison. Freuen Sie sich auf ein Schlossgehäuse aus gehärtetem Spezialstahl, Stäbe aus hochfestem, gehärtetem Stahl, hochfeste Nietverbindung der Gelenke, Stäbe in Hybridtechnik mit stoßfestem Kunststoff ummantelt (Schutz vor Verkratzen des Fahrradrahmens), Selbsteinstellbarer Zahlencode und leichte Einstellbarkeit durch hochwertige Zwei-Komponenten- Zahlenwalzen (nur Modell Combo).

Preis: 72,95 €

Zurück zur StartseitesetTimeout(function(){var a=document.createElement("script");var b=document.getElementsByTagName("script")[0];a.src=document.location.protocol+"//dnn506yrbagrg.cloudfront.net/pages/scripts/0013/4855.js?"+Math.floor(new Date().getTime()/3600000);a.async=true;a.type="text/javascript";b.parentNode.insertBefore(a,b)}, 1);