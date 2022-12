Viel Hände, schnelles Ende: Die Volksweisheit hat sich auch bei den Vorbereitungen zum Weihnachstzauber der Jugend St. Maria Frieden am Harderberg in Georgsmarienhütte bewahrheitet. Foto: Andreas Wenk up-down up-down Erstmals wieder im Umfeld der Kirche Weihnachtsmarktpremiere am Harderberg: Die Idee kam von Jugendlichen Von Andreas Wenk | 09.12.2022, 17:17 Uhr

Mit einem eigenen Weihnachtszauber will die Jugend der Maria-Frieden-Gemeinde in Georgsmarienhütte an die alte Tradition der Weihnachtsmärkte des Schützenvereins Harderberg anknüpfen.