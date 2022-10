Die St.-Antonius-Kirche in Holzhausen als Raum gemeinschaftlichen Spielens erleben, das gefällt (von links) Frank Haacks, Stefan Heuer, Spielleiter Heinz-Josef Dreyer und Frank Ulrich Abeln. Foto: Petra Pieper up-down up-down Aufgaben für Rätselfans Was macht ein Escape Room in einer Kirche in Georgsmarienhütte? Von Petra Pieper | 27.10.2022, 06:55 Uhr

Escape Rooms sind ein seit Jahren hipper Trend für junge Leute. Vor allem in Großstädten schießen sie aus dem Boden wie Pilze. Doch was macht ein Escape Room in einer Kirche in Holzhausen?